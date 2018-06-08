Haziran 2018

30 MAYIS – 3 HAZİRAN

LES VOILES D’ANTIBES

Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek yarışlar, Akdeniz’deki klasik yat yarış sezonunu açmış olacak. www.voilesdantibes.com

2-3 HAZİRAN

MASS KARDEŞLİK KUPASI

Marmara Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar iki gün boyunca İstanbul Boğazı’nı şenlendirecek. www.marmarayelken.org.tr

2-3 HAZİRAN

1. MERSİN MARİNA YELKEN VE YAT KULÜBÜ YARIŞI

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan yarışlara 20 teknenin katılımı bekleniyor.

www.mersinmarina.com.tr

2-5 HAZİRAN

SADUN BORO’YU

ANMA SEYRİ

Efsane denizci Sadun Boro’nun aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde yapılacak seyir, Denizkızı’nı selamlama ile tamamlanacak.

5-9 HAZİRAN

LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA

Akdeniz’in en önemli etkinliklerinden olan ve Yacht Club Costa Smeralda’nın ev sahipliğinde gerçekleşen regatta, Sardinya Adası sularında dört gün sürecek.

www.loropianasuperyachtregatta.com

9 HAZİRAN

PİRİ REİS KUPASI

Uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan ve yaklaşık dört yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a taşınan dragon yarışları bu

yıl da heyecanlı anlara sahne olacak. www.bayk.org

13-17 HAZİRAN

ARGENTARIO SAILING WEEK

İtalya’nın Santa Stefano Limanı’ndan start alacak Argentario Sailing Week’te her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik ve vintage yatlar yarışacak.

www.paneraiclassicyachtschallenge.com

16-18 HAZİRAN

CHANNEL REGATTA

MIYC ve Rodos Yat Kulubü’nün birlikte organize edeceği regatta’da dostluk rüzgârları esecek. www.miyc.org

19-23 HAZİRAN

THE SUPERYACHT CUP PALMA

Avrupa’da uzun yıllardır devam eden süperyat regattalarından olan organizasyonda dört gün boyunca keyif ve rekabet bir arada yaşanacak. www.thesuperyachtcup.com

30 HAZİRAN

TAYK BOĞAZİÇİ KUPASI

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışların bu yıl 21. yılı kutlanıyor. www.tayk.org.tr