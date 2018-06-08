Haziran 2018

30 MAYIS – 3 HAZİRAN
LES VOILES D’ANTIBES
Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek yarışlar, Akdeniz’deki klasik yat yarış sezonunu açmış olacak. www.voilesdantibes.com
2-3 HAZİRAN
MASS KARDEŞLİK KUPASI
Marmara Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar iki gün boyunca İstanbul Boğazı’nı şenlendirecek. www.marmarayelken.org.tr
2-3 HAZİRAN
1. MERSİN MARİNA YELKEN VE YAT KULÜBÜ YARIŞI
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan yarışlara 20 teknenin katılımı bekleniyor.
www.mersinmarina.com.tr
2-5 HAZİRAN
SADUN BORO’YU
ANMA SEYRİ
Efsane denizci Sadun Boro’nun aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde yapılacak seyir, Denizkızı’nı selamlama ile tamamlanacak.
5-9 HAZİRAN
LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA
Akdeniz’in en önemli etkinliklerinden olan ve Yacht Club Costa Smeralda’nın ev sahipliğinde gerçekleşen regatta, Sardinya Adası sularında dört gün sürecek.
www.loropianasuperyachtregatta.com
9 HAZİRAN
PİRİ REİS KUPASI
Uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan ve yaklaşık dört yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a taşınan dragon yarışları bu
yıl da heyecanlı anlara sahne olacak. www.bayk.org
13-17 HAZİRAN
ARGENTARIO SAILING WEEK
İtalya’nın Santa Stefano Limanı’ndan start alacak Argentario Sailing Week’te her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik ve vintage yatlar yarışacak.
www.paneraiclassicyachtschallenge.com
16-18 HAZİRAN
CHANNEL REGATTA
MIYC ve Rodos Yat Kulubü’nün birlikte organize edeceği regatta’da dostluk rüzgârları esecek. www.miyc.org
19-23 HAZİRAN
THE SUPERYACHT CUP PALMA
Avrupa’da uzun yıllardır devam eden süperyat regattalarından olan organizasyonda dört gün boyunca keyif ve rekabet bir arada yaşanacak. www.thesuperyachtcup.com
30 HAZİRAN
TAYK BOĞAZİÇİ KUPASI
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışların bu yıl 21. yılı kutlanıyor. www.tayk.org.tr