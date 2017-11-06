Kasım 2017

28 EKİM-3 KASIM

MIYC-28. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda ilk üç günde ikişer yarış olmak üzere, toplam sekiz yarış yapılacak.

www.miyc.org

1-5 KASIM

FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW

Florida’da düzenlenen ve bu yıl 58. kez kapılarını açan boat show’da yüzlerce yelkenli, motoryat, megayat, sürat teknesi, şişme bot hazır bulunacak.

www.flibs.com

6-9 KASIM

10 KASIM ATATÜRK KUPASI

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası-10 Kasım Atatürk Kupası, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir yelken yarışına sahne olacak.

www.gocekyachtclub.org

11 KASIM

TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 32. yılını kutlayan kupanın ikinci ayağı ise 25 Kasım’da koşulacak.

www.tayk.org.tr

14-16 KASIM

METSTRADE SHOW

Dünyanın en büyük marin donanım fuarı olan Metstrade Show Amsterdam’da düzenleniyor.

www.metstrade.com

18-19 KASIM

BAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen trofede 3.ayak koşuluyor.

www.bayk.org

18-19 KASIM

BYK TROFESİ 4. ATATÜRK’Ü ANMA KUPASI

Bursa Yelken Kulübü tarafından Mudanya’da düzenlenen yarış, bir coğrafi ve iki şamandıra mücadelesinden oluşuyor.

www.bursayelkenkulubu.org.tr