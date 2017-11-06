Kasım 2017

28 EKİM-3 KASIM
MIYC-28. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda ilk üç günde ikişer yarış olmak üzere, toplam sekiz yarış yapılacak.
www.miyc.org
1-5 KASIM
FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW
Florida’da düzenlenen ve bu yıl 58. kez kapılarını açan boat show’da yüzlerce yelkenli, motoryat, megayat, sürat teknesi, şişme bot hazır bulunacak.
www.flibs.com
6-9 KASIM
10 KASIM ATATÜRK KUPASI
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası-10 Kasım Atatürk Kupası, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir yelken yarışına sahne olacak.
www.gocekyachtclub.org
11 KASIM
TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 32. yılını kutlayan kupanın ikinci ayağı ise 25 Kasım’da koşulacak.
www.tayk.org.tr
14-16 KASIM
METSTRADE SHOW
Dünyanın en büyük marin donanım fuarı olan Metstrade Show Amsterdam’da düzenleniyor.
www.metstrade.com
18-19 KASIM
BAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen trofede 3.ayak koşuluyor.
www.bayk.org
18-19 KASIM
BYK TROFESİ 4. ATATÜRK’Ü ANMA KUPASI
Bursa Yelken Kulübü tarafından Mudanya’da düzenlenen yarış, bir coğrafi ve iki şamandıra mücadelesinden oluşuyor.
www.bursayelkenkulubu.org.tr