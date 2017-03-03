2-5 MART AVUSTURYA BOAT SHOW
Orta ve Doğu Avrupa’da düzenlenen en büyük ve kapsamlı tekne showlarından olan Boot Tulln Show, 300’den fazla katılımcısı ve her yıl 50 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla deniz severler için Boot Düsseldorf’tan bir sonraki durak. www.messe-tulln.at
4-5 MART ERGO MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği ERGO-MIYC Kış Trofesi’nin üçüncü ayağı 4-5 Mart tarihleri arasında koşulacak. Dördüncü ayak ise 25-26 Mart’ta.
www.miyc.org
8-11 MART EXTREME SAILING SERIES
Heyecanla beklenen Extreme Sailing Series 2017, Maskat’ta start alıyor.
www.extremesailingseries.com
8-12 MART HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW
Amsterdam RAI’deki fuar, en yeni modellerin sergilenmesinin yanı sıra donanım yelpazesinin genişliğiyle de dikkat çekiyor.
www.hiswarai.nl
11-12 MART İZMİR KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen kış trofesinin 3. ayağı 11-12 Mart’ta gerçekleşiyor.
www.eayk.net
10-13 MART LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA
The Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous, dört gün boyunca süperyatları ve motoryatları Karayipler’deki Yacht Club Costa Smeralda’da deniz tutkunlarıyla bir araya getirecek.
www.boatinternational.com
17 MART BAYK TRİO TROFE
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Trio Trofe’nin ilk ayak yarışları 17 Mart’ta Bodrum’da.
www.bayk.org
18-19 MART CFM BAYK KIŞ TROFESİ
BAYK’ın düzenlediği kış trofesinin 4. ayağı Bodrum’da koşuluyor.
www.bayk.org
25-26 MART BAU İLKBAHAR TROFESİ
2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, altı yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nin ilk ayağı düsenleniyor.
www.bahcesehir.edu.tr
RÜZGÂR TAKVİMİ
1 Mart Fırtına
6 Mart 3. Cemrenin düşmesi (toprağa)
11 Mart Kocakarı Soğuğu
12 Mart Hüsun Fırtınası
15 Mart Fırtına
24 Mart Kozkavuran Fırtınası
26 Mart Çaylak Fırtınası
29 Mart Fırtına