2-5 MART AVUSTURYA BOAT SHOW

Orta ve Doğu Avrupa’da düzenlenen en büyük ve kapsamlı tekne showlarından olan Boot Tulln Show, 300’den fazla katılımcısı ve her yıl 50 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla deniz severler için Boot Düsseldorf’tan bir sonraki durak. www.messe-tulln.at

4-5 MART ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği ERGO-MIYC Kış Trofesi’nin üçüncü ayağı 4-5 Mart tarihleri arasında koşulacak. Dördüncü ayak ise 25-26 Mart’ta.

www.miyc.org

8-11 MART EXTREME SAILING SERIES

Heyecanla beklenen Extreme Sailing Series 2017, Maskat’ta start alıyor.

www.extremesailingseries.com

8-12 MART HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW

Amsterdam RAI’deki fuar, en yeni modellerin sergilenmesinin yanı sıra donanım yelpazesinin genişliğiyle de dikkat çekiyor.

www.hiswarai.nl

11-12 MART İZMİR KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen kış trofesinin 3. ayağı 11-12 Mart’ta gerçekleşiyor.

www.eayk.net

10-13 MART LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA

The Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous, dört gün boyunca süperyatları ve motoryatları Karayipler’deki Yacht Club Costa Smeralda’da deniz tutkunlarıyla bir araya getirecek.

www.boatinternational.com

17 MART BAYK TRİO TROFE

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Trio Trofe’nin ilk ayak yarışları 17 Mart’ta Bodrum’da.

www.bayk.org

18-19 MART CFM BAYK KIŞ TROFESİ

BAYK’ın düzenlediği kış trofesinin 4. ayağı Bodrum’da koşuluyor.

www.bayk.org

25-26 MART BAU İLKBAHAR TROFESİ

2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, altı yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nin ilk ayağı düsenleniyor.

www.bahcesehir.edu.tr

RÜZGÂR TAKVİMİ

1 Mart Fırtına

6 Mart 3. Cemrenin düşmesi (toprağa)

11 Mart Kocakarı Soğuğu

12 Mart Hüsun Fırtınası

15 Mart Fırtına

24 Mart Kozkavuran Fırtınası

26 Mart Çaylak Fırtınası

29 Mart Fırtına