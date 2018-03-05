1-4 MART
AVUSTURYA BOAT SHOW
Orta ve Doğu Avrupa’da düzenlenen en büyük ve kapsamlı tekne showlarından olan Boot Tulln Show, çok sayıda katılımcı ve her yıl 50 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla deniz severler için Boot Düsseldorf’tan bir sonraki önemli durak oluyor. www.messe-tulln.at
7-8 MART
KADINLAR GÜNÜ KUPASI
Göcek Yat Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Kadınlar Günü Kupası, “Şiddete Karşı Yelken Açıyoruz” sloganıyla düzenliyor. Çoğunlukla kadın yelkencilerin katılacağı organizasyonda amaç, kadın sorunlarına dikkat çekmek. www.gocekyachtclub.org
8-11 MART
LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA
The Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous, dört gün boyunca süperyatları ve motoryatları Karayipler’deki Yacht Club Costa Smeralda’da deniz tutkunlarıyla buluşturuyor.
www.yccs.it
7-11 MART
HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW
Amsterdam RAI’deki fuar, en yeni tekne modellerinin sergilenmesinin yanı sıra ekipman yelpazesinin genişliğiyle de dikkat çekiyor. www.hiswarai.nl
10-11 MART
ERGO MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği ERGO-MIYC Kış Trofesi’nin üçüncü ayağı kıyasıya rekabete sahne olacak. www.miyc.org
17-18 MART
İZMİR KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen kış trofesinin 3. ayağı Çeşme parkurunda gerçekleşecek.www.eayk.net
23 MART
BAYK TRIO TROFE
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Trio Trofe’nin ilk ayak yarışları Bodrum’da gerçekleşiyor. www.bayk.org
17-18 MART
CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği kış trofesinin üçüncü ayağı koşuluyor. www.bayk.org
24-25 MART
BAU İLKBAHAR TROFESİ
2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, altı yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nin ilk ayağı düzenleniyor. www.bahcesehir.edu.tr