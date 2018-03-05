1-4 MART

AVUSTURYA BOAT SHOW

Orta ve Doğu Avrupa’da düzenlenen en büyük ve kapsamlı tekne showlarından olan Boot Tulln Show, çok sayıda katılımcı ve her yıl 50 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla deniz severler için Boot Düsseldorf’tan bir sonraki önemli durak oluyor. www.messe-tulln.at

7-8 MART

KADINLAR GÜNÜ KUPASI

Göcek Yat Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Kadınlar Günü Kupası, “Şiddete Karşı Yelken Açıyoruz” sloganıyla düzenliyor. Çoğunlukla kadın yelkencilerin katılacağı organizasyonda amaç, kadın sorunlarına dikkat çekmek. www.gocekyachtclub.org

8-11 MART

LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA

The Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous, dört gün boyunca süperyatları ve motoryatları Karayipler’deki Yacht Club Costa Smeralda’da deniz tutkunlarıyla buluşturuyor.

www.yccs.it

7-11 MART

HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW

Amsterdam RAI’deki fuar, en yeni tekne modellerinin sergilenmesinin yanı sıra ekipman yelpazesinin genişliğiyle de dikkat çekiyor. www.hiswarai.nl

10-11 MART

ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği ERGO-MIYC Kış Trofesi’nin üçüncü ayağı kıyasıya rekabete sahne olacak. www.miyc.org

17-18 MART

İZMİR KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen kış trofesinin 3. ayağı Çeşme parkurunda gerçekleşecek.www.eayk.net

23 MART

BAYK TRIO TROFE

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Trio Trofe’nin ilk ayak yarışları Bodrum’da gerçekleşiyor. www.bayk.org

17-18 MART

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği kış trofesinin üçüncü ayağı koşuluyor. www.bayk.org

24-25 MART

BAU İLKBAHAR TROFESİ

2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, altı yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nin ilk ayağı düzenleniyor. www.bahcesehir.edu.tr