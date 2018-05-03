Mayıs 2017

3-6 MAYIS
TYBA CHARTER SHOW
Bu yıl ilki düzenlenecek olan Turkish Yachting & Brokers Association (TYBA-Türk Yatçılık ve Brokerlar Birliği) Charter Show’a Bodrum Yalıkavak Marina ev sahipliği yapacak.
www.tybachartershow.com
5 MAYIS
BAU BOSPHORUS SAILING CUP
2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve yılın ilk Boğaz yarışı olan Bosphorus Sailing Cup, bu yıl BAU İlkbahar Trofesi’nin son ayağında yer alıyor.
www.bau.edu.tr
5-6 MAYIS
BIG BOYZ FESTIVAL
“Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek “Big Boyz Festival”, İstanbul Kemer Country’de misafirlerini ağırlayacak.
www.bigboyzfestival.com
5-6 MAYIS
CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Altıncı ayağı Mayıs başında Bodrum’da koşulacak trofenin yedinci ayak yarışları, 26-27 Mayıs’ta gerçekleşecek.
www.bayk.org
12 MAYIS
BİLGİ UNIVERSITY SAILING CUP
İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Vira Yatçılık tarafından 2013 yılından
beri yapılan yarışlar Haliç’te düzenleniyor.
www.tyf.org.tr
12-13 MAYIS
ERGO MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris International Yacht Club tarafından düzenlenen Kış Trofesi’nin 6. ayağı Marmaris’te koşuluyor.
www.miyc.org
12-13 MAYIS
TAYK İSTANBUL KUPASI
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışları katılımcılar kadar İstanbullular da sabırsızlıkla bekliyor.
www.tayk.org.tr
13-17 MAYIS
GÖCEK YARIŞ HAFTASI
Bu sene 19. kez yarış severlerle buluşacak Göcek Yarış Haftası, her yıl olduğu gibi bu mayıs ayında da Göcek’i hareketlendirecek.
www.gocekyachtclub.com
19 MAYIS
WORLD SUPERYACHT AWARDS
Dünyanın en iyi megayatlarının ödüllendirildiği gece, bu sene yine Floransa’da gerçekleşiyor.
www.worldsuperyachtawards.com
25-27 MAYIS
TAYK-FARR 40 ŞAMPİYONASI
Üç yıl önce başlayan, katılımcı ve takip edenlerinin heyecanla beklediği Farr 40 yarışları, iki bölüm halinde gerçekleşiyor.
www.tayk.org.tr
Rüzgar Takvimi
4 Mayıs Çiçek Fırtınası
8 Mayıs Doğu Rüzgârları (2 Gün)
16 Mayıs Filizkıran Fırtınası
19 Mayıs Kakulya Fırtınası (2 Gün)
22 Mayıs Ülker Fırtınası
30 Mayıs Kabak Meltemi (2 Gün)