Mayıs 2017

3-6 MAYIS

TYBA CHARTER SHOW

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Turkish Yachting & Brokers Association (TYBA-Türk Yatçılık ve Brokerlar Birliği) Charter Show’a Bodrum Yalıkavak Marina ev sahipliği yapacak.

www.tybachartershow.com

5 MAYIS

BAU BOSPHORUS SAILING CUP

2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve yılın ilk Boğaz yarışı olan Bosphorus Sailing Cup, bu yıl BAU İlkbahar Trofesi’nin son ayağında yer alıyor.

www.bau.edu.tr

5-6 MAYIS

BIG BOYZ FESTIVAL

“Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek “Big Boyz Festival”, İstanbul Kemer Country’de misafirlerini ağırlayacak.

www.bigboyzfestival.com

5-6 MAYIS

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Altıncı ayağı Mayıs başında Bodrum’da koşulacak trofenin yedinci ayak yarışları, 26-27 Mayıs’ta gerçekleşecek.

www.bayk.org

12 MAYIS

BİLGİ UNIVERSITY SAILING CUP

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Vira Yatçılık tarafından 2013 yılından

beri yapılan yarışlar Haliç’te düzenleniyor.

www.tyf.org.tr

12-13 MAYIS

ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris International Yacht Club tarafından düzenlenen Kış Trofesi’nin 6. ayağı Marmaris’te koşuluyor.

www.miyc.org

12-13 MAYIS

TAYK İSTANBUL KUPASI

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışları katılımcılar kadar İstanbullular da sabırsızlıkla bekliyor.

www.tayk.org.tr

13-17 MAYIS

GÖCEK YARIŞ HAFTASI

Bu sene 19. kez yarış severlerle buluşacak Göcek Yarış Haftası, her yıl olduğu gibi bu mayıs ayında da Göcek’i hareketlendirecek.

www.gocekyachtclub.com

19 MAYIS

WORLD SUPERYACHT AWARDS

Dünyanın en iyi megayatlarının ödüllendirildiği gece, bu sene yine Floransa’da gerçekleşiyor.

www.worldsuperyachtawards.com

25-27 MAYIS

TAYK-FARR 40 ŞAMPİYONASI

Üç yıl önce başlayan, katılımcı ve takip edenlerinin heyecanla beklediği Farr 40 yarışları, iki bölüm halinde gerçekleşiyor.

www.tayk.org.tr

Rüzgar Takvimi

4 Mayıs Çiçek Fırtınası

8 Mayıs Doğu Rüzgârları (2 Gün)

16 Mayıs Filizkıran Fırtınası

19 Mayıs Kakulya Fırtınası (2 Gün)

22 Mayıs Ülker Fırtınası

30 Mayıs Kabak Meltemi (2 Gün)