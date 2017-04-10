Nisan 2017

1-2 NİSAN

EAYK İZMİR KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulubü tarafından düzenlenen ve ilk ayağı Ocak ayında koşulan trofenin 4. ayağı 1-2 Nisan, 5. ayağı ise 22-23 Nisan’da Çeşme’de koşuluyor.

www.eayk.net

6-9 NİSAN

SINGAPORE YACHT SHOW

Yat sektörünün Uzak Doğu’daki boat show’lar içinde öncelikli takip ettiği Singapore Yacht Show, marin dünyasını ONE°15 Marina Club’ta bir araya getiriyor.

www.singaporeyachtshow.com

7 NİSAN

BAYK TRİO TROFE

İlk ayağı geçtiğimiz ay yapılan BAYK Trio Trofe’nin ikinci ayağı 7 Nisan’da, üçüncü ayağı ise 28 Nisan’da koşuluyor.

www.bayk.org

8 NİSAN

BAU İLKBAHAR TROFESİ

2013’ten bu yana düzenlenen BAU Bosphorus Cup artık BAU İlkbahar Trofesi kapsamında düzenlenecek. Trofe 8 Nisan’da başlıyor.

www.bahcesehir.edu.tr

6-9 NİSAN

ALAÇATI OT FESTİVALİ

Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege’nin muhteşem coğrafyasında yetişen otlar ve yöresel lezzetlerle tanışma şansı sunuyor.

www.cesme.bel.tr

8-9 NİSAN

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin 5. ayağı 8-9 Nisan’da koşuluyor. 6. ayak ise 29-30 Nisan’da…

www.bayk.org

15 NİSAN

FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI

Bu yıl da iki ayak şeklinde düzenlenecek kupanın ilk ayağı 15 Nisan’da koşulacak Kupa’nın ikinci ayağı ise 22 Nisan’da…

www.tayk.org.tr

19-23 NİSAN

INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW

Fransa’nın güneyindeki

La Grande Motte kentinde

düzenlenen fuarda, çok gövdeli yelkenli ve motorlu tekneler sergileniyor…

www.multicoque-online.com

19-25 NİSAN

ANTIGUA CLASSİC YACHT REGATTA

Panerai Classic Yachts Challenge, 13. yaşında Antigua Classic Yacht Regatta ile başlıyor.

www.paneraiclassicyachtschallenge.com

22-23 NİSAN

ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

15-16 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak referendum sebebiyle 22-23 Nisan’a alınan trofenin 5. ayağı Marmaris’te koşuluyor.

www.miyc.org