Nisan 2017

1-2 NİSAN
EAYK İZMİR KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulubü tarafından düzenlenen ve ilk ayağı Ocak ayında koşulan trofenin 4. ayağı 1-2 Nisan, 5. ayağı ise 22-23 Nisan’da Çeşme’de koşuluyor.
www.eayk.net
6-9 NİSAN
SINGAPORE YACHT SHOW
Yat sektörünün Uzak Doğu’daki boat show’lar içinde öncelikli takip ettiği Singapore Yacht Show, marin dünyasını ONE°15 Marina Club’ta bir araya getiriyor.
www.singaporeyachtshow.com
7 NİSAN
BAYK TRİO TROFE
İlk ayağı geçtiğimiz ay yapılan BAYK Trio Trofe’nin ikinci ayağı 7 Nisan’da, üçüncü ayağı ise 28 Nisan’da koşuluyor.
www.bayk.org
8 NİSAN
BAU İLKBAHAR TROFESİ
2013’ten bu yana düzenlenen BAU Bosphorus Cup artık BAU İlkbahar Trofesi kapsamında düzenlenecek. Trofe 8 Nisan’da başlıyor.
www.bahcesehir.edu.tr
6-9 NİSAN
ALAÇATI OT FESTİVALİ
Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege’nin muhteşem coğrafyasında yetişen otlar ve yöresel lezzetlerle tanışma şansı sunuyor.
www.cesme.bel.tr
8-9 NİSAN
CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin 5. ayağı 8-9 Nisan’da koşuluyor. 6. ayak ise 29-30 Nisan’da…
www.bayk.org
15 NİSAN
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI
Bu yıl da iki ayak şeklinde düzenlenecek kupanın ilk ayağı 15 Nisan’da koşulacak Kupa’nın ikinci ayağı ise 22 Nisan’da…
www.tayk.org.tr
19-23 NİSAN
INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW
Fransa’nın güneyindeki
La Grande Motte kentinde
düzenlenen fuarda, çok gövdeli yelkenli ve motorlu tekneler sergileniyor…
www.multicoque-online.com
19-25 NİSAN
ANTIGUA CLASSİC YACHT REGATTA
Panerai Classic Yachts Challenge, 13. yaşında Antigua Classic Yacht Regatta ile başlıyor.
www.paneraiclassicyachtschallenge.com
22-23 NİSAN
ERGO MIYC KIŞ TROFESİ
15-16 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak referendum sebebiyle 22-23 Nisan’a alınan trofenin 5. ayağı Marmaris’te koşuluyor.
www.miyc.org