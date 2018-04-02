Nisan 2018

6-8 NİSAN

ALAÇATI OT FESTİVALİ

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege’nin büyüleyici coğrafyasında yetişen otlar ve yöresel lezzetlerle tanışma şansı sunuyor. www.cesme.bel.tr

7 NİSAN

BAU İLKBAHAR TROFESİ

2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, beş yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nde 7 Nisan’da Şamandıra Yarışı, 22 Nisan’da da Dünya

Çocukları Yarışı koşuluyor. www.bahcesehir.edu.tr

7-8 NİSAN

ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

Herkesin heyecanla beklediği ve dördüncü ayağı 7-8 Nisan’da düzenlenecek trofenin beşinci ayağı 28-29 Nisan’da Marmaris’te düzenleniyor. www.miyc.org

12-15 NİSAN

SINGAPORE YACHT SHOW

Yat sektörünün Uzak Doğu’daki boat show’lar arasında özellikle takip ettiği Singapore Yacht Show, süperyat ve uluslararası yat markalarını ONE°15 Marina Club’ta bir araya getiriyor.

www.singaporeyachtshow.com

13 NİSAN

BAYK TRIO TROFE

İlk ayağı geçtiğimiz ay yapılan BAYK Trio Trofe’nin ikinci ayağı koşuluyor. www.bayk.org

14 NİSAN

FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI

Türkiye’nin prestijli yat trofelerinden Fahir Çelikbaş Kupası, bu yıl üç ayakta gerçekleşiyor. İlk ayağı 14 Nisan’da koşulacak kupanın ikinci ayağı 15 Nisan’da, üçüncü ayağı ise 21 Nisan’da…

www.tayk.org.tr

14-15 NİSAN

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin beşinci ayağı yapılıyor. www.bayk.org

18-22 NİSAN

INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW

Fransa’nın güneyindeki La Grande Motte kentinde düzenlenen fuarda, çok gövdeli yelkenliler ve motoryatlar sergileniyor. www.multicoque-online.com

18-24 NİSAN

ANTIGUA CLASSIC YACHT REGATTA

Dünyanın dört bir yanından klasik yelkenlilerin yarıştığı regatta, bu yıl da yarış severlere unutulmaz anlar yaşatacak. www.paneraiclassicyachtschallenge.com

21-22 NİSAN

EAYK İZMİR KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulubü tarafından düzenlenen ve ilk ayağı Ocak ayında koşulan trofenin dördüncü ayağı Çeşme’de koşuluyor. www.eayk.org