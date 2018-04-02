Nisan 2018

6-8 NİSAN
ALAÇATI OT FESTİVALİ
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali, Ege’nin büyüleyici coğrafyasında yetişen otlar ve yöresel lezzetlerle tanışma şansı sunuyor. www.cesme.bel.tr
7 NİSAN
BAU İLKBAHAR TROFESİ
2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve dört farklı ayakta, beş yarış günü olarak planlanan BAU İlkbahar Trofesi’nde 7 Nisan’da Şamandıra Yarışı, 22 Nisan’da da Dünya
Çocukları Yarışı koşuluyor. www.bahcesehir.edu.tr
7-8 NİSAN
ERGO MIYC KIŞ TROFESİ
Herkesin heyecanla beklediği ve dördüncü ayağı 7-8 Nisan’da düzenlenecek trofenin beşinci ayağı 28-29 Nisan’da Marmaris’te düzenleniyor. www.miyc.org
12-15 NİSAN
SINGAPORE YACHT SHOW
Yat sektörünün Uzak Doğu’daki boat show’lar arasında özellikle takip ettiği Singapore Yacht Show, süperyat ve uluslararası yat markalarını ONE°15 Marina Club’ta bir araya getiriyor.
www.singaporeyachtshow.com
13 NİSAN
BAYK TRIO TROFE
İlk ayağı geçtiğimiz ay yapılan BAYK Trio Trofe’nin ikinci ayağı koşuluyor. www.bayk.org
14 NİSAN
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI
Türkiye’nin prestijli yat trofelerinden Fahir Çelikbaş Kupası, bu yıl üç ayakta gerçekleşiyor. İlk ayağı 14 Nisan’da koşulacak kupanın ikinci ayağı 15 Nisan’da, üçüncü ayağı ise 21 Nisan’da…
www.tayk.org.tr
14-15 NİSAN
CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin beşinci ayağı yapılıyor. www.bayk.org
18-22 NİSAN
INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW
Fransa’nın güneyindeki La Grande Motte kentinde düzenlenen fuarda, çok gövdeli yelkenliler ve motoryatlar sergileniyor. www.multicoque-online.com
18-24 NİSAN
ANTIGUA CLASSIC YACHT REGATTA
Dünyanın dört bir yanından klasik yelkenlilerin yarıştığı regatta, bu yıl da yarış severlere unutulmaz anlar yaşatacak. www.paneraiclassicyachtschallenge.com
21-22 NİSAN
EAYK İZMİR KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulubü tarafından düzenlenen ve ilk ayağı Ocak ayında koşulan trofenin dördüncü ayağı Çeşme’de koşuluyor. www.eayk.org