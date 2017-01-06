6-15 OCAK
LONDON BOAT SHOW
63. kez kapılarını denizseverlere açan London Boat Show’da segilenecek yeni teknelerin yanı sıra çok sayıda etkinlik de düzenleniyor.
www.londonboatshow.com
7-8 OCAK
ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris’i şenlendiren Kış Trofesi 7-8 Ocak’ta başlıyor. Trofenin ikinci ayağı 28-29 Ocak’ta koşulacak.
www.miyc.org
14-15 OCAK
CFM-BAYK KIŞ TROFESİ
BAYK’ın ilk kez düzenlediği Güz Trofesi’nin hemen ardından artık gelenekselleşen Kış Trofesi Ocak ortası birinci ayak yarışlarıyla başlıyor.
www.bayk.org
21-22 OCAK
EAYK KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve ICYC tarafından düzenlenen ve altı ayaktan meydana gelen kış trofesi Ocak ayı sonunda koşulacak birinci ayak yarışlarıyla start alıyor.
www.eayk.net
21-29 OCAK
BOOT DÜSSELDORF
Avrupa’nın en önemli kapalı boat show’u boot Düsseldorf “Play Now” sloganıyla kapılarını açıyor. Fuarda bu yılda markalar pek çok prömiyer gerçekleştirecek.
www.boat-duesseldorf.com
25-29 OCAK
NEW YORK BOAT SHOW
Köklü bir geçmişe sahip New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor…
www.nyboatshow.com
Rüzgâr Takvimi
2 Ocak Fırtına (3 Gün)
8 Ocak Zemheri Fırtınası başlangıcı
12 Ocak Fırtına (2 Gün)
14 Ocak Karancalos Fırtınası
17 Ocak Fırtına (2 Gün)
23 Ocak Fırtına
25 Ocak Kış Şiddeti Fırtınası
28 Ocak Ayandon Fırtınası (2 Gün)
30 Ocak Zemheri Fırtınası bitişi
31 Ocak Balık Fırtınası