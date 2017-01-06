6-15 OCAK

LONDON BOAT SHOW

63. kez kapılarını denizseverlere açan London Boat Show’da segilenecek yeni teknelerin yanı sıra çok sayıda etkinlik de düzenleniyor.

www.londonboatshow.com

7-8 OCAK

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris’i şenlendiren Kış Trofesi 7-8 Ocak’ta başlıyor. Trofenin ikinci ayağı 28-29 Ocak’ta koşulacak.

www.miyc.org

14-15 OCAK

CFM-BAYK KIŞ TROFESİ

BAYK’ın ilk kez düzenlediği Güz Trofesi’nin hemen ardından artık gelenekselleşen Kış Trofesi Ocak ortası birinci ayak yarışlarıyla başlıyor.

www.bayk.org

21-22 OCAK

EAYK KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve ICYC tarafından düzenlenen ve altı ayaktan meydana gelen kış trofesi Ocak ayı sonunda koşulacak birinci ayak yarışlarıyla start alıyor.

www.eayk.net

21-29 OCAK

BOOT DÜSSELDORF

Avrupa’nın en önemli kapalı boat show’u boot Düsseldorf “Play Now” sloganıyla kapılarını açıyor. Fuarda bu yılda markalar pek çok prömiyer gerçekleştirecek.

www.boat-duesseldorf.com

25-29 OCAK

NEW YORK BOAT SHOW

Köklü bir geçmişe sahip New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor…

www.nyboatshow.com

Rüzgâr Takvimi

2 Ocak Fırtına (3 Gün)

8 Ocak Zemheri Fırtınası başlangıcı

12 Ocak Fırtına (2 Gün)

14 Ocak Karancalos Fırtınası

17 Ocak Fırtına (2 Gün)

23 Ocak Fırtına

25 Ocak Kış Şiddeti Fırtınası

28 Ocak Ayandon Fırtınası (2 Gün)

30 Ocak Zemheri Fırtınası bitişi

31 Ocak Balık Fırtınası