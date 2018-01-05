10-14 OCAK
LONDON BOAT SHOW
Bu yıl 64. kez denizseverlere kapılarını açan London Boat Show, sergilenecek yeni teknelerin yanı sıra programındaki çok sayıda etkinlikle de ziyaretçilerine unutulmaz bir beş gün vadediyor.
www.londonboatshow.com
13-14 OCAK
ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris’te koşulan Kış Trofesi’nin ilk ayağı, yeni yılın ikinci haftasında yelkencilere heyecan dolu anlar yaşatacak.
www.miyc.org
20-21 OCAK
CFM-BAYK KIŞ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Kış Trofesi, ilk ayak yarışlarıyla başlıyor.
www.bayk.org
27-28 OCAK
EAYK KIŞ TROFESİ
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve beş ayaktan oluşan Kış Trofesi, Ocak ayının son haftası koşulacak birinci ayak yarışlarıyla start alıyor.
www.eayk.org
20-28 OCAK
BOOT DÜSSELDORF
Avrupa’nın en önemli kara boat show’u olan ve bu yıl 49’uncu kez düzenlenecek olan Boot Düsseldorf’ta pek çok marka en yeni modellerini deniz tutkunlarıyla buluşturacak.
www.boat-duesseldorf.com
24-28 OCAK
NEW YORK BOAT SHOW
Köklü bir geçmişe sahip New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor.
www.nyboatshow.com
Rüzgâr Takvimi
1 Ocak Fırtına (3 Gün)
9 Ocak Zemheri Fırtınası Başlangıcı
12 Ocak Fırtına (2 Gün)
14 Ocak Karancalos Fırtınası
18 Ocak Fırtına (2 Gün)
24 Ocak Kışın Şiddeti
28 Ocak Ayandon Fırtınası (2 Gün)
30 Ocak Zemheri Fırtınası Sonu