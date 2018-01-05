10-14 OCAK

LONDON BOAT SHOW

Bu yıl 64. kez denizseverlere kapılarını açan London Boat Show, sergilenecek yeni teknelerin yanı sıra programındaki çok sayıda etkinlikle de ziyaretçilerine unutulmaz bir beş gün vadediyor.

www.londonboatshow.com

13-14 OCAK

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris’te koşulan Kış Trofesi’nin ilk ayağı, yeni yılın ikinci haftasında yelkencilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

www.miyc.org

20-21 OCAK

CFM-BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Kış Trofesi, ilk ayak yarışlarıyla başlıyor.

www.bayk.org

27-28 OCAK

EAYK KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve beş ayaktan oluşan Kış Trofesi, Ocak ayının son haftası koşulacak birinci ayak yarışlarıyla start alıyor.

www.eayk.org

20-28 OCAK

BOOT DÜSSELDORF

Avrupa’nın en önemli kara boat show’u olan ve bu yıl 49’uncu kez düzenlenecek olan Boot Düsseldorf’ta pek çok marka en yeni modellerini deniz tutkunlarıyla buluşturacak.

www.boat-duesseldorf.com

24-28 OCAK

NEW YORK BOAT SHOW

Köklü bir geçmişe sahip New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor.

www.nyboatshow.com

Rüzgâr Takvimi

1 Ocak Fırtına (3 Gün)

9 Ocak Zemheri Fırtınası Başlangıcı

12 Ocak Fırtına (2 Gün)

14 Ocak Karancalos Fırtınası

18 Ocak Fırtına (2 Gün)

24 Ocak Kışın Şiddeti

28 Ocak Ayandon Fırtınası (2 Gün)

30 Ocak Zemheri Fırtınası Sonu