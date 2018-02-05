Şubat 2018

10-11 ŞUBAT

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen CFM BAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağı koşuluyor. www.bayk.org

15-19 ŞUBAT

MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Önceki yıllarda Miami Beach Convention Center’da düzenlenen, fakat son iki yıldır Miami Marine Stadium Park & Basin’de gerçekleşen boat show, bu yıl yine aynı adreste deniz tutkunlarına kapılarını açacak. www.miamiboatshow.com

17-25 ŞUBAT

BOAT SHOW EURASIA

Tuzla Viaport Marina’daki boat show hem karada hem denizde gerçekleşiyor. Fuarda 250’den fazla tekne sergilenecek ve özel etkinlikler renk katacak. www.boatshoweurasia.com.tr

10-18 ŞUBAT

NEW ENGLAND BOAT SHOW

ABD’nin kuzeydoğusunda New England bölgesinin en büyük kenti Boston’da düzenlenen New England Boat Show, bu sene de sekiz gün boyunca deniz tutkunlarıyla marin dünyasını bir araya getirecek. www.newenglandboatshow.com

10-18 ŞUBAT

CNR AVRASYA BOAT SHOW

Karada yapılan tekne ve yat fuarı

CNR Avrasya Boat Show, bu yıl da CNR Expo Yeşilköy’de deniz tutkunlarını ve denizcilik sektörünü bir araya getiriyor. www.cnravrasyaboatshow.com

17-18 ŞUBAT

EAYK KIŞ TROFESİ

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin ikinci ayağı Çeşme parkurunda koşuluyor. www.eayk.org

RÜZGAR TAKVİMİ

1 Şubat Hamsili Fırtınası (3 Gün)

4 Şubat Fırtına (3 Gün)

10 Şubat Fırtına (3 Gün)

13 Şubat Fırtına

20 Şubat 1. Cemrenin düşmesi (havaya)

23 Şubat Fırtına (2 Gün)

27 Şubat 2. Cemrenin düşmesi (suya)