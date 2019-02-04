Şubat 2019

2-3 ŞUBAT

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ II. AYAK

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği trofenin ikinci ayağında yaklaşık 35 tekne yarışacak. www.miyc.org

9-10 ŞUBAT

BAYK KIŞ TROFESİ II. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarışa 50 teknenin katılması bekleniyor. www.bayk.org

9-17 ŞUBAT

NEW ENGLAND BOAT SHOW

1955’ten beri her yıl düzenlenen fuarın ev sahipliğini Boston Convention & Exhibition Center üstleniyor. www.newenglandboatshow.com

14-18 ŞUBAT

MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

78’inci kez düzenlenen fuar Miami Marine Stadium Park & Basin’de. Karada ve denizde 1300’den fazla tekne sergilenecek. www.miamiboatshow.com

16-25 ŞUBAT

TUZLA BOAT SHOW

Viaport Marina’da, toplam 75 bin metrekarelik kara ve deniz alanında 300’ün üzerinde tekne sergilenecek. www.kara.boatshoweurasia.com.tr

23 ŞUBAT-3 MART

14. CNR AVRASYA BOAT SHOW

Yerli ve yabancı toplam 1500 markaya ait deniz araçları ile aksesuarlarının bulunacağı fuar CNR Expo Yeşilköy’de.

www.cnravrasyaboatshow.com

26 ŞUBAT-2 MART

DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW

27’nci yılındaki fuar, Dubai’nin Jumeirah bölgesinde düzenleniyor. 60’ı aşkın ülkeden 800’ün üzerinde markanın bulunacağı etkinlikte dalış ile tekne ve su oyuncakları yarışları da yapılacak.

www.boatshowdubai.com

27 ŞUBAT-3 MART

ATLANTIC CITY BOAT SHOW

Atlantic City Convention Center’daki etkinlikte her bütçeye ve zevke uygun tekne ile son teknoloji marin ürünler bulmak mümkün. www.acboatshow.com