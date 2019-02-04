Şubat 2019

2-3 ŞUBAT
ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ II. AYAK
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği trofenin ikinci ayağında yaklaşık 35 tekne yarışacak. www.miyc.org
9-10 ŞUBAT
BAYK KIŞ TROFESİ II. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarışa 50 teknenin katılması bekleniyor. www.bayk.org
9-17 ŞUBAT
NEW ENGLAND BOAT SHOW
1955’ten beri her yıl düzenlenen fuarın ev sahipliğini Boston Convention & Exhibition Center üstleniyor. www.newenglandboatshow.com
14-18 ŞUBAT
MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW
78’inci kez düzenlenen fuar Miami Marine Stadium Park & Basin’de. Karada ve denizde 1300’den fazla tekne sergilenecek. www.miamiboatshow.com
16-25 ŞUBAT
TUZLA BOAT SHOW
Viaport Marina’da, toplam 75 bin metrekarelik kara ve deniz alanında 300’ün üzerinde tekne sergilenecek. www.kara.boatshoweurasia.com.tr
23 ŞUBAT-3 MART
14. CNR AVRASYA BOAT SHOW
Yerli ve yabancı toplam 1500 markaya ait deniz araçları ile aksesuarlarının bulunacağı fuar CNR Expo Yeşilköy’de.
www.cnravrasyaboatshow.com
26 ŞUBAT-2 MART
DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW
27’nci yılındaki fuar, Dubai’nin Jumeirah bölgesinde düzenleniyor. 60’ı aşkın ülkeden 800’ün üzerinde markanın bulunacağı etkinlikte dalış ile tekne ve su oyuncakları yarışları da yapılacak.
www.boatshowdubai.com
27 ŞUBAT-3 MART
ATLANTIC CITY BOAT SHOW
Atlantic City Convention Center’daki etkinlikte her bütçeye ve zevke uygun tekne ile son teknoloji marin ürünler bulmak mümkün. www.acboatshow.com