Geniş kamaraları, konuklar için sundukları ferah yaşam alanlarıyla 60 feet’lik motoryatlar özellikle tatillerini teknelerinde yapan denizseverlerin tercihi. Motoryat üreticileri de kullanıcıların bu tavırlarını dikkate alarak bu boylarda yeni modeller piyasaya sürüyor. İşte denizde ev konforu sunan 60 feet’lik 20 motoryat…
PRESTIGE 630
SEA RAY L650 FLY
AUSTIN PARKER 64 FLY S
HATTERAS GT63
PRINCESS 62
PERSHING 62
APREAMARE 64 FLY
NUMARINE 62 FLY
FAIRLINE TARGA 63 GTO
BOARNCRUISER 1800 ELEGANCE FLYBRIDGE
ADAGIO TRAWLER 60
SIRENA 64
RIVA 63’ VIRTUS
GALEON 620 FLY
MONTE CARLO YACHTS 65
OVERBLUE 58