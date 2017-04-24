Geniş kamaraları, konuklar için sundukları ferah yaşam alanlarıyla 60 feet’lik motoryatlar özellikle tatillerini teknelerinde yapan denizseverlerin tercihi. Motoryat üreticileri de kullanıcıların bu tavırlarını dikkate alarak bu boylarda yeni modeller piyasaya sürüyor. İşte denizde ev konforu sunan 60 feet’lik 20 motoryat…

PRESTIGE 630

SEA RAY L650 FLY

AUSTIN PARKER 64 FLY S

HATTERAS GT63

PRINCESS 62

PERSHING 62

APREAMARE 64 FLY

NUMARINE 62 FLY

FAIRLINE TARGA 63 GTO

BOARNCRUISER 1800 ELEGANCE FLYBRIDGE

ADAGIO TRAWLER 60

SIRENA 64

RIVA 63’ VIRTUS

GALEON 620 FLY

MONTE CARLO YACHTS 65

OVERBLUE 58