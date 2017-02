“Denizle tekne arasında saf bir ilişki olmalı” TOMASSO SPADOLINI

Türk üretici Sirena Marine’in ilk motoryatı Sirena 64’ün de aralarında bulunduğu pek çok modele imza atan Spadolini seri üretim teknelerden özel yapım megayatlara ödüllü tasarımların sahibi. 30 yılı aşkın süredir yat tasarlayan Spadolini için tasarım süreci beklentileri aşmadan bitmiş sayılmıyor.

İtalyan tasarımcı Tommaso Spadolini için tasarım bir aile mesleği. Dedesi, babası, annesi, erkek ve kız kardeşleri; hepsi tasarımcı. Babası Pierluigi İtalya Üniversitesi’ndeki ilk endüstriyel tasarım bölümünü kuran isim. 40 yıl önce tasarladığı dünyadaki ilk modern yat Akhir, Pisa Tersanesi’nde inşa edilmişti. Halen motoryatlar bu ilk tasarımın çizgilerini taşıyor. Tomasso Spadolini, ilk yat tasarımlarını henüz üniversiteden mezun olmadan babasının gözetiminde yapmaya başlamış. 30 yılı aşkın süredir de yat projelerinin hem iç hem de dış tasarımlarını yapıyor. 250’den fazla modeli denizlerde yüzen İtalyan tasarımcının seri üretim için hazırladığı modeller olduğu gibi literatüre adını yazdırmış yenilikçi megayatların tasarımlarını da yaptı. Örneğin dış tarasamı Spadolini’ye ait olan İspanyol Izar Tersanesi tarafından İspanya Kralı için inşa edilen Fortuna tam da böyle bir yat. Alüminyum gövde ve fiber üst binalı 41,50 metre boyundaki tekne, 75 knot sürate erişebiliyor! Spodili’nin tasarımlarının dikkat çekici yönü, yenilikleri yakından takip eden tasarımcının en yeni uygulamaları tasarımlarına yansıtması sayesinde yapıldıkları dönem için öncü tasarımlar olarak kabul edilmeleri. Tomasso Spadolini’yi sektörde bu kadar başarılı kılan bir diğer nokta ise tasarım süresince müşterileriyle kurduğu yakın ilişki ve müşterilerinin hayallerini maksimum ölçüde gerçekleştirmeye çalışması. Spadolini için tasarım süreci ancak unsurların doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden ve genel projenin tüm beklentileri aştığından emin olduktan sonra tamamlanıyor. Bu iş yapış tarzı ödülleri de beraberinde getiriyor. 42 metrelik Nina J, 2006’da Cannes World Yachts-Trophies Ödülü’nü, Numptia, 2012’de AS Boat International Neptune Ödülü’nü, Aslec4 2013’te RINA Green Yachts of the Year Ödülü’nü almıştı. Bakalım Spadolini’nin son esiri Sirena 64 hangi ödülleri toplayacak! Devamı Şubat 2017 sayımızda…