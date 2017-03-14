Mottosu: “Kaliteli ama ulaşılabilir” RIBTECH

Cengiz Arsay’ın dümenciliğinde; İzmir’deki tesisinde bot, RIB ve alüminyum tekne üreten Ribtech hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Northstar ve Joker botlarından sonra Alupro serisini de geliştiren firmanın hedefinde daha büyük boyda botlar üretmek ve Avrupa’da bir veya daha fazla bot üreticisini satın almak var. Röportaj EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar ONUR ÇAKMAK, RIBTECH ARŞİVİ

Otuz yıla yakın bir süredir yatçılık alanında faaliyet gösteren Cengiz Arsay bugün Ribtech ile yeni hedeflerin peşinden koşuyor. “Benim RIB’ler konusunda her zaman bir tutkum olmuştu, doğru tasarımcılar ile çalışarak, gerekli teknolojik yatırımları yaparak Northstar markamızı Türkiye’nin lider markası haline getirdik. Northstar’ın geleceğinde daha büyük RIB’ler görmeye hazır olalım” diyen Arsay’ın yeni oluşumu Ribtech; Joker ve Northstar markaları altında gezi ve hafif profesyonel botlar üretmenin yanı sıra Ribtech markasıyla askeri ve ağır profesyonel şişme botların üretimine de başladı. İzmir Torbalı’da 4 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan tesiste; hem seri hem de özel projeler için üretim yapan firmada beş gemi inşa mühendisiyle birlikte 49 kişi çalışıyor. Şubat ayında düzenlenen Avrasya Boat Show’da Northstar, Joker ve Alupro marka ürünlerini sergileyen firmanın standında Cengiz Arsay ile buluştuk ve tüm bu gelişmeleri ondan dinledik. Devamı Mart 2017 sayımızda…