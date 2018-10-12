ARKAS AEGEAN LINK REGATTA Çeşme-Sakız arasında festival coşkusu

Arkas Aegean Link Regatta ikinci senesini festival havasında tamamladı. Organizasyon, Sakız etabı ile birlikte, rekabeti yüksek üç coğrafi yarışın ardından sona erdi. IRC 0 grubunda Comet A-Arkas MAT Sailing Team ile geçen yılın birincisi Anything Dere Construction arasında sıkı rekabet yaşansa da overall’da döner kupanın sahibi IRC 2 grubunda sürpriz çıkış yapan Kemal Oğul liderliğindeki Arnes’in oldu. Yazı ve Fotoğraflar Çiğdem Yurtsever

Geçen yıl ilki yapılan ve bu yıl heyecanla beklenen Arkas Aegean Link Regatta 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde 51 teknenin katılımıyla tamamlandı. Arkas Holding ile Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün (EAYK) birlikte düzenlediği regatta dört gün sürerken, filo IRC 0-1-2-3-4-5 ve Destek gruplarında üç coğrafi rotalı etaplarda yarıştı. Devamı Ekim 2018 sayımızda…