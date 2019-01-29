BAYK Güz Trofesi’nin kazananları belli oldu

Milta Bodrum Marina işbirliğiyle Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından organize edilen BAYK Güz Trofesi IV. Ayak Yarışı 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. 26 teknenin kayıt verdiği son ayakta ekipler IRC 1, IRC 2 , Destek ve Multi Hull Destek olarak 4 grupta yarıştılar. Marina Yacht Club’da verilen brifingin ardından yapılan ilk yarışta ekipler yaklaşık 22 deniz mili olan rotada yarıştı. BAYK Güz Trofesi dördüncü ayağın tamamlanmasıyla sona erdi. 23 Aralık akşamı Bodrum Pier’de kapanış ve ödül töreni düzenlendi. Nomad Turx, Heni, Deniz Cadıları Nora ve Wahring Darling ekipleri grup birincileri oldular. www.bayk.org