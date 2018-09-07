BENETEAU SAILING FEST Bodrum’da şenlik havası esti

Temmuz sonunda Tezmarin, Beneteau Sailing Fest’in ilkini düzenledi. Yelken yarışlarından DJ partilerine, RIB sürüşlerinden SUP yarışlarına dopdolu bir programla tamamlanan festivale birçok marka destek verdi, Beneteau sahipleri de Bodrum havasının tadını çıkardı.

Fransız Beneteau’nun 1996’dan bu yana Türkiye distribütörü olan Tezmarin, 27-29 Temmuz’da ilk kez Beneteau yelkenlilerine özel bir festival gerçekleştirdi. Ev sahipliğini D-Marin Turgutreis’in üstlendiği Beneteau Sailing Fest’e 10-17 metrelik 47 yelkenli ve 300 kişi katıldı. Organizasyon 27 Temmuz akşamı skipper toplantısıyla açıldı. Toplantıda, ana amacın yarış değil eğlenmek olduğu vurgulandı. Bu yüzden klasik yarış kuralları uygulanmayacaktı; motor çalıştırmamak, yol hakkına dikkat etmek yeterliydi. Ayrıca denize öğleden önce çıkılmayacaktı.