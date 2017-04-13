Bodrum’da yarışlar hızlandı

Bodrum’da 4. ayakta başhakem değişikliğine giden organizasyon komitesi, yarışları hızlandırmak ve eksik yarışları tamamlamak üzere start grup ayrımlarının sayısını azaltıp, ek talimatları kısalttı. Bununla birlikte yeni Başhakem Ayberk Olcay’ın hızlı kararlar alıp çabuk parkur kurma becerisinin de etkili olduğu yarışlarda planlanan tüm yarışlar tamamlandı. Fotoğraflar Çiğdem Yurtsever

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğinde CFM ana sponsorluğunda düzenlediği CFM BAYK Kış Trofesi’nde 4. ayak yarışları 18-19 Mart tarihlerinde 50 teknenin katılımıyla tamamlandı. Her iki gün de orta şiddetlerdeki sabit yönlü stabil rüzgârların eşlik etmesiyle sıkıntı yaşamayan ekiplerden ilk gün IRC A grupları iki şamandıra yarışı, ikinci gün offshore rotada yarışırken IRC B ve Destek grupları her iki gün de offshore rotada yarışarak haftayı kapattı.

Marina Yacht Club Bodrum’da yapılan brifing 18 Mart Çanakkale Şehitleri’nin anılmasının ardından sona erdi ve ekipler parkura çıktı. İlk start IRC B ve Destek grupları için offshore rotada verildi. Rotaya göre ekipler Bodrum startın ardından önce Çelebi Adası’nı iskelede, sonra Karaada’yı iskelede bırakarak Bodrum’da finiş vereceklerdi. 12 knot havada tek start ile gruplar yarışlarına başladılar. Ardından A gruplarının start hazırlıkları başladı. Önce IRC A 3-4 grupları sonra IRC A 0-1-2 grupları start alarak ilk yarışlarına başladılar. Rüzgârın stabil olması ve hafif sağanaklarla ekipler keyifli bir yarış çıkardı. Rüzgâr 335 dereceden 15-19 knot’ı buldu. Arkas Flying Box tüm yarışlarda birincilik alarak liderliğini sağlamlaştırdı. Renault Farr Away haftanın tek derecesini ikincilikle alırken Anything Dere Construction ise ilk derecesini üçüncülükle almış oldu. Define, Truva 1, Yedi Mavi Shak Shuka ve Lady Sun da gruplarında birincilik alan ekipler oldu. IRC B ve Destek gruplarında ise Çelebi Adası’na yaklaşırken Destek sınıfında yarışan Blue Dreams teknesi IRC B-1’de yarışan ZAGUN teknesine iskeleden çarptı. Hafif maddi zararlarla kazayı atlatan ekiplerden Blue Dreams ceza dönüşünü tamamlayıp yarışına devam etti. Rüzgâr zaman zaman azalsa da sağanaklarda 24 knot’ı gören tekneler de oldu. Zagun, Iceberk Anka Race Team ve Navita gruplarında birinci olmayı başardılar. IRC A gruplarının ikinci yarışı yine şamandıra ile devam etti. İkinci startta Victory fodepar olurken, hakem botu tarafından start alan Boreas teknesi Bold teknesi ile çarpıştı. Hafif hasarla yarışlarına devam eden ekiplerden Boreas yarış sonunda protesto çekince yapılan duruşma sonunda Bold teknesi diskalifiye oldu. 17-20 knot esen rüzgârda sıkı rekabetle yarışan ekiplerden birinciler değişmezken IRC A-2 grubundaki Marina Vista Keyif 60 ekibi kendi grubunda birincilik almayı başardı. Günün sonunda Marina Yacht Club Bodrum’da yapılan kupa töreninde Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Başkanı Ömer Karacalar kulübün uzun yıllardır hayalini kurduğu deniz ambulansının suya indirildiğinin duyurusunu yaparak katkıda bulunanlara plaket verdi.

İkinci gün her iki grup da offshore rotada yarıştı. IRC B ve Destek grupları önce Kargı Adası’nı sonra Çelebi Adası güneyindeki şamandırayı sancakta bırakarak Bodrum’da finiş verdiler. IRC A grupları ise Bodrum Kale önünden alınan startın ardından Karaada önlerine atılan orsa şamandırasını döndükten sonra Köçek sığlığı ve Çelebi Adası güneyindeki şamandırayı sancakta bırakıp yine Bodrum’da finiş verdiler. İkinci gün rüzgâr daha hafifti. 5-6 knot esen rüzgâr hâkimdi. Gerekirse kısa rota uygulaması yapılacaktı. Ancak buna gerek kalmadı. İkinci günün sonunda Arkas Flying Box, Define, Truva I, Aurora X, Lady Sun, Kontiki M, Blues 1 Çorlu Sailing Team ve Navita ekipleri gruplarında derece aldılar. ☸