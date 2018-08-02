Çengelköy’den Bodrum’a YÜZLERCE YELKENCİ EGE’DEYDİ

47. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı ve Sahil Güvenlik Doğu Ege Yelken Haftası IRC Kupası, her yıl olduğu gibi Temmuz ayına damgasını vurdu. Yelkencilerin her sene sabırsızlıkla beklediği geleneksel yarışlarda takımların sergilediği mücadele sonuçlara da yansıdı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK-TEB ÖZEL Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı (47. yıl) 13 -16 Temmuz 2018 tarihlerinde Çengelköy-Sığacık parkurunda yapıldı. 39 yatın IRC 0, IRC I, IRC II, IRC III, IRC IV ve GEZİ sınıflarında mücadele ettiği yarışta değişken hava ve rüzgâr koşulları hâkimdi. Yarışı ilk olarak 31 saat 45 dakika 48 saniyede Orient Express VI bitirdi. Son tekne ise 66 saat 43 dakika 27 saniyede yarışı tamamladı. Yarışın Genel Klasman Birincisi Comet A Arkas-MAT Sailing Team ile Bernard Arkas/Serhat Altay ve ekibi kazandı.