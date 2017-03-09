CFM BAYK KIŞ TROFESİ Mevsim zorlukları

Bodrum’da yelkenciler Kış Trofesi’nin ikinci ayağında yoğun yağmur, soğuk hava ve kaba dalgalarla kış aylarının en zorlu yarışını koştu. 2. ayak yarışları tamamlanan zorlu hafta sonunda iki offshore rotalı yarış yapan ekiplerden Arkas Flying Box, Define, Marina Vista Keyif 60, Aurora X, Lady Sun, Zagun, Blues 1 Çorlu Sailing Team ve Arya gruplarında birinci olmayı başardı. ÇİĞDEM YURTSEVER

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün CFM ana sponsorluğunda organize ettiği CFM BAYK Kış Trofesi 2. ayak yarışları Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğinde 4-5 Şubat’ta koşuldu. Hava şartları gereği iki offshore yarışı ile haftayı tamamlayan ekiplerin IRC sertifikaları tamamlandı ve gruplara ayrıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2 ve Destek sınıflarında toplam 48 tekne yarıştı. İlk gün Marina Yacht Club’daki brifingten sonra tüm ekipler denize çıktığında hava hafif esiyordu. Başhakem Hulki Oruz ve hakem komitesi hafif havadan dolayı tüm gruplara offshore rota vermeyi uygun gördü. Rotaya göre Bodrum startın ardından Karaada önlerindeki orsa şamandırası dönülecek, Çelebi Adası ve Kargı Adası iskelede bırakılarak tekrar Bodrum’da finiş verilecekti. Üç ayrı grupta start verilirken rüzgârın 1 knot’a kadar inmesi sebebiyle starttan önce birkaç kez tehir vermek zorunda kalan hakem komitesi rüzgârı yakaladığında tüm sınıfların start almasını sağladı. Zorlu startların ardından tüm ekipler rüzgârsız kalmadan yarışlarını tamamladılarsa da yoğun yağmurdan kurtulamadılar. Çelebi Adası karşı kıyısında kumlara saplanan Renault FarrAway teknesi yardıma gelen kurtarma ekiplerine rağmen kendi imkânlarıyla kurtulmayı tercih ederek yarışa devam etti. Motor çalıştıran ekip yarış bitiminde deklerasyon verdi. Ekipler adaya geldiklerinde yoğun yağmur yağarken Kargı Adası’nı dönerken tekrar bir araya geldiler. Günün sonunda Victory, Define, Truva 1, Karavida Cheese Sailing, Lady Sun, AYK Arma Arsız ve Navita ekiplerinin birinciliği ile sonlandı. Marina Yacht Club’da yapılan ödül töreninde ana sponsor CFM Genel Müdürü Cem Özdemir yelkencilere ilk ayak yarışlarının kupalarını verdi.

İkinci gün ise rüzgâr orta ve üzeri şiddette esse de güneyli havadan kaynaklı dalgalar ve soğuk hava yarışçıları oldukça zorlayıp yordu. Yine tüm ekipler offshore rotada yarıştı. Bu sefer rota Bodrum start, Çelebi Adası’nın güneyine atılan şamandıra ve Kargı Adası iskelede bırakılıp, Çelebi şamandırası ile Kargı Adası arasında sosis yaparak Bodrum’da finiş şeklindeydi. Orsa seyriyle adaya tırmanan yelkenciler Kargı Adası ile şamandıra arasında sosis bacağı tamamlarken sağanaklarda zorlandılar. Balonları kaçıran, broşa giren tekneler oldu. Burada sıkı bir mücadele yaşanırken balon seyriyle Bodrum’a finişe gelen ekipler için kaba dalgalar da oldukça yorucuydu. Günün birincileri ise Arkas Flying Box, Define, Marina Vista Keyif 60, Yedi Mavi Shak Shuka, Lady Sun, Zagun, Blues 1 Çorlu Sailing Team, Arya ekipleri oldu. ☸