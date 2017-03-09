ERGO MIYC KIŞ TROFESİ Marmaris’te keyifler yerinde

Marmaris’te güneşli fakat soğuk havanın damgasını vurduğu 2. ayak yarışlarında orta şiddette esen rüzgârda üç yarış koşuldu. Goblin 3-CanGrup Sigorta, Hayta, Boomerang-UK Sail, Mirabella ekipleri kendi sınıflarında birinci oldu. ÇİĞDEM YURTSEVER

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü’nün ERGO sponsoruluğunda organize ettiği altı ayaktan oluşan Kış Trofesi’nde 2. ayak yarışları 28-29 Ocak tarihlerinde 26 teknenin katılımıyla gerçekleşti. IRC racing sertifikalarının da tamamlanması üzerine ekipler dört gruba ayrıldı. Yarışların ilk günü kulüp bahçesinde Başhakem Can Giray verdiği brifingde gün için iki yarış planlandığını belirtti. İki ayrı start verileceği, önce IRC 1-2 ardından IRC 3-4 gruplarının start alacağı ek talimatla bildirildi. Ekipler denize çıktığında ise rüzgâr 14-16 knot arasında esiyordu.

İlk yarış için rota tüm gruplar için üçgen ve iki sosisten oluşan koy içi 4E rotasıydı. İlk start IRC 1-2 gruplarına verildi. 16-18 knot rüzgârla yarışa başlayan ekiplerden Alexandra fodepar olup startını yenilemek zorunda kaldı. Tüm ekipler orsa seyriyle Kale önüne doğru seyirlerine başladılar. Arkasından IRC 3-4 grupları için start verildiğinde start hattında hiç tekne yoktu. Rüzgârın hafiflemesiyle birlikte start hattına yavaş gelen ekiplerden Cornelian-ODTU teknesi ile Atilla II tekneleri hakem botu tarafından start alırken çarpışma yaşadı. Yarış sonrası ODTU ekibi Atilla II’ye protesto verse de yapılan duruşmada her iki ekip de hatalı görülerek diskalifiye edildi. Rotalarında yarışan ekipler zaman zaman rüzgârın 7 knot’a kadar düşmesiyle yavaşladı. İlk finiş ise IRC 1’deki Goblin 3’ten geldi. Ardından Alexandra ve Lemon finiş verirken aynı zamanda ekipler aynı sırayla ilk üçte yer aldı. IRC 2’de Hayta, IRC 3’te Boomerang UK Sail, IRC 4’te ise Blue Bird II ERGO ekipleri ilk yarışın birincileri olmayı başardı.

İkinci yarış koy dışındaydı. Kale önünden start alan ekipler önce Karga Taşı’nı döndü, sonra koy içine girip finiş hattı önünde atılan şamandırayı dönüp Yalancı Boğaz’a yöneldiler. Oradaki son şamandırayı da dönen ekipler yine Kale önündeki finiş hattında yarışlarını tamamladılar. Rüzgârda çok büyük değişiklikler olmazken, koy dışında zaman zaman sert sağanaklar oldu. Günün ikinci yarışında ise Lemon, Hayta, Boomerang UK Sail ve Mirabella ekipleri birincilik alan ekipler oldular. Günün sonunda kulüp bahçesinde geleneksel akşam partisi ile birlikte kupa töreninde ilk ayak yarışların kupaları verildi. Günün sürprizi ise kupa yerine tüm ekiplere İzmir Özel Türk Koleji öğrencilerinin deniz temalı resimleri hediye edilmesi oldu.

İkinci gün haftanın son yarışı için ekipler denize çıktığında rüzgâr yoktu. Verilen tehirin ardından uzun olmayan bir bekleyişten sonra koy içinde son yarış için start verildi. 6 knot rüzgârda koy içindeki yarışta bu sefer farklı bir rota vardı. Bumerang şeklindeki rota 6 mildi. Rüzgârın da hafif olması sebebiyle yarış çok uzun olmayan rotada çabuk bitti. Günün birincileri Goblin 3 CanGrup Sigorta, Hayta, Boomerang UK Sail ve Mirabella ekipleri oldu. Hafta üç yarışla tamamlanırken yelkenciler üşümüş ama keyifliydi. ☸