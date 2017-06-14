Göcek’te ezber bozuldu

Göcek Yat Kulübü’nün organize ettiği, D-Marin Göcek Marina’nın ev sahipliğini yaptığı 18. Göcek Yarış Haftası, 15-18 Mayıs’ta koşulan altı yarışla sona erdi. Genel klasman şampiyonu üç yılın ardından değişti ve Oleg Mustafaev dümenciliğinde FOX teknesiyle yarışan Rus ekip Göcek’in yeni şampiyonu oldu.

Her yıl 19 Mayıs haftasında düzenlenen ve Doğuş Grubu desteğiyle gerçekleştirilen Göcek Yarış Haftası uluslararası birçok farklı ülkeden katılan 37 tekne ile dört gün boyunca planlanan tüm yarışların tamamlanmasıyla sona erdi. FOX, Lettland, M2, Baydeniz, Lastochka, Triole ekipleri sınıflarında birinci oldu. Genel Klasmanda ise Şarık TARA’nın desteği ile bu yıl altıncısı verilen “Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası” ödülü el değiştirdi. FOX teknesiyle yarışan Oleg Mustafaev ve ekibi Şampiyon olurken “Atatürk’ün Bandırma Vapuru” maketinin de sahibi oldu. Genel Klasman ikinciliğini ise Lettland ile Igors Bukovskis alırken üçüncülüğü Courrier Du Coeur ile Andrey Arbuzov ve ekibi almayı başardı. İlk gün tek yarışla açılış yapılan Ergo Kupası için haftanın ilk rotası Göcek Adası, Yassıca Adaları ile Zeytin Adası dönüşlü seyirden oluşan 9 millik rota oldu. Rüzgâr zaman zaman 20-25 knot hızları bulurken IRC sınıfı tekneler kısa sürede yarışlarını tamamladı. İlk günün birincileri FOX, Wee Gizmo, M2, Baydeniz, Lastochka ve Safinaz ekipleri oldu.

İlk gün yarışının ardından D-Marin Göcek ve Serenity Yachting Kupası için iki şamandıra yarışı yapıldı. Rüzgâr ikinci gün daha hafifti. Fethiye Körfezi İz Kayası startlı üçgen rotalı yarış 10,5 mil mesafeliydi. Yarışı 1 saat 27 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayan ilk ekip FOX oldu. 4-6 knot süratinde hafif esintilerle başlayan, zaman zaman 7-8 knot’lara kadar çıkan yarışta FOX ekibi IRC 1 grubunda sahanın en deneyimli yelkencisi Andrey Arbuzov’a 6 dakikalık finiş farkı atarak günün yine birincisi oldu. Arbuzov ise günü ikinci olarak tamamladı. Diğer sınıflarda birincilikler ise ilk gün yarışını başarıyla tamamlayan ekiplere gitti. Devamı Haziran 2017 sayımızda…