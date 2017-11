İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI Ve özlem sona erdi

Ege’nin incisi, altı yıldır yapılamayan yat yarışlarına İzmir Körfez Festivali kapsamında gerçekleştirilen İzmir Arkas Körfez Yarışı ile kavuştu. Tarihi limana denizden bakış atan, bölgenin güzel insanlarının bir araya gelmesini sağlayan ve Körfez’i yelkenlilerle süsleyen heyecan dolu yarışlar sayesinde şehir, özlenen havasına tekrar büründü.

Arkas Holding, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) yıllardır İzmirlilerin Körfez’i yelkenle buluşturma hayalini İzmir Körfez Festivali ile gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez festival kapsamında 23-24 Eylül’de yapılan İzmir Arkas Körfez Yarışı ile şehir, yelkenlileriyle altı yıl aradan sonra tekrar buluştu. Geleneksel hale gelmesinin planlandığı İzmir Arkas Körfez Yarışı’na 43 tekne ve 400’e yakın yarışçı katıldı. Deniz Ticaret Odası’nın da desteğini alan festivalin ev sahipliğini ise Konak Pier yaptı. İki gün süren organizasyon, etkinlikleri ve dört yarışla dolu dolu geçerken İzmirlilerden de tam puan aldı. Şehrin değişken rüzgârlarında taktik savaşlarının yoğun yaşandığı zorlu yarışların sonunda Arkas Flying Box ev sahibi takım olarak büyük kupayı alırken Boreas ikincilik, Ladies First ise üçüncülük kupasını almayı başardı.

SERT HAVA, KIYASIYA REKABET

İzmir Körfezi’nin yeniden canlanması hedefiyle yapılan festival, halkın yarışı izleyebilmesi için kıyıya oldukça yakın parkurlarda yapıldı. Günde iki yarış ile dört şamandıra yarışının tamamlandığı seride bir üçgen ve bir sosis rota kullanıldı. Ekipler IRC 1-2-3-4-5 ve Destek 1-2-3 gruplarında yarıştı. İlk gün 12 knot rüzgârda başlayan yarışlar zaman zaman 20 knot’ların da üzerinde, sert havada devam etti. Yakın iki rakip Arkas Flying Box ile Anything Dere Construction arasındaki çekişme burada da devam etti. Ancak ilk yarışta liderliği koruyan her iki ekip de Bostanlı önlerinde karaya oturdu. Arkas Flying Box kısa bir süre sonra yardım almadan kurtulup yarışa devam ederken, Anything Dere Construction dışarıdan yardım almak zorunda kaldı ve yarışı terk etti. Bunu fırsat bilen bir diğer İzmirli ekip Boreas ise Bodrum’dan getirdiği teknesiyle rakiplerinden sıyrılarak dikkat çeken ekip olmayı başardı. Günün ikinci yarışında ise aynı rota kısaltılarak yapıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında dümeninde arıza yaşayan Anything Dere Construction arızasını giderince ikinci yarışta yerini aldı ve ikinci yarışın birinciliğini almayı da başardı. Rota mesafesi kısaltıldığı ve rüzgâr gücü düşmediği için günün ikinci karşılaşması bir buçuk saat içinde sona erdi. Günün sonunda tek birincilikle yetinen Arkas Flying Box’ı Boreas takip etti.

HAFİF HAVA TAKTİKLERİ

İkinci gün ise rüzgâr daha hafif ve bu defa kuzeyliydi. Yarış 8 knotlarda başladı. Rüzgâr zaman zaman 12-13 knot’lara çıktı, bazen 4 knot’lara kadar düştü. Hafif-orta havanın avantajını kullanan Boreas ekibi ikinci güne imzasını attı. Günü iki birincilikle kapatan ekip genel sıralamada ikinci olmayı da başardı. İkinci günü Arkas Flying Box iki ikincilikle kapatırken genel klasmanda birincilik kupasını almayı başardı. Tüpraş Lemon ise her iki günde istikrarlı dereceleriyle genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti. Yarışların sonunda Konak Pier’de yapılan kokteyl ile yelkenciler sosyalleşme ortamı bulurken, organizasyonun ödül töreni Gündoğdu Meydanı’nda kurulan dev sahnede yapıldı. İzmir Marşı’nın coşturduğu kalabalığın doldurduğu meydanda dereceye giren ekipler kupalarını aldı. ☸