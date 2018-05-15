Okyanusun iki farklı yüzü

Volvo Ocean Race’te (VOR) yedinci ayak “zor, belki de en zoru” olarak tanımlanıyordu. Takımlar zorlu etabın bilincindeydiler ve buna hazırlıklıydılar elbette ama maalesef bir kayıp yaşandı. Sun Hung Kai/Scallywag takımından deneyimli denizci John Fisher denize düştü ve tüm arama-kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamadı. VOR, sekizinci ayağa bir kayıp denizciyle devam ediyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, FOTOĞRAFLAR James Blake, Pedro Martinez, Rich Edwards, Ugo Fonolla, Sam Greenfield

İspanya’nın Alicante şehrinde başlayan yarışta aylardır yaşananlar sadece rekabetle sınırlı değil. Nefeslerin tutulduğu, tansiyonun yükseldiği ve gerilim dozu kestirilemeyen bir yarış VOR. Tecrübenin, dikkatin ve kazanma azminin bir yere kadar geçerli olduğunu da unutmamakta fayda var. Çünkü bir noktadan sonra galibiyet değil, hayatta kalmak esas olan. Yazık ki, Auckland’den 18 Mart’ta start alan yedinci ayakta dramatik bir olay yaşandı. Sun Hung Kai/Scallywag takımından 47 yaşındaki John Fisher, 26 Mart’ta Cape Horn’un yaklaşık 1400 deniz mili açıklarında denize düştüğü bildirildi. Alicante’deki Yarış Merkezi ile koordinasyon halinde yapılan arama-kurtarma çalışmaları maalesef sonuç vermedi. VOR’da bu sene yaşanan ikinci kazaydı. İlki de dördüncü ayak sonunda Vestas 11thHor Racing’in bir balıkçı teknesine çarpması sonucu yaşanan ve tekneden bir kişinin ölümüyle sonuçlanandı. Okyanusun dingin, huzurlu yüzünün yanında öngörülemeyen tehlikeli yanını da bir kez daha hatırladık.

SEKİZİNCİ AYAK BAŞLADI

11 ayak sonunda tamamlanacak olan VOR’un sekizinci ayağı 22 Nisan’da Brezilya, Itajaí’den start aldı. Yarış takvimine göre son kuzeyden-güneye ayağı böylelikle başladı. Genel sıralamda ikinciliğe sahip olan Mapfre, lider pozisyonda olan Donfeng Race Team’i geride bıraktı. Team Brunel ve Turn the Tide on Plastic takımları da ayağın atağa geçen takımları oldular. Kestirilemeyen hava koşulları nedeniyle tüm takımlar zorlandılar. Takımların özellikle ilk geceye dair ifadeleri de bunu doğruluyor. AkzoNobel’in dümencisi Simeon Tienpont “Çok dengesiz. Rüzgâr, 30 derece soldan sağa 10 knot esiyor” derken, tüm ekipler öngörülemeyen hava koşullarında zorlu bir açılış yaptıklarını doğruladılar.

SCALLYWAG YENİ LOGOYLA DEVAM EDİYOR

VOR devam ediyor. Yaşanan trajik olaylar elbette unutulmuyor veya kayıplar yok farz edilmiyor ve rota planlandığı şekilde sürdürülüyor. Sun Hung Kai/Scallwag, takım arkadaşları Fisher’ı unutmadıklarını ifade eden yeni logosuyla sekizinci ayakta yerini aldı. Sekizinci ayaktan önce, yedinci ayak ödül töreninden sonra yapılan basın toplantısında Scallywag dümencisi David Witt, gözyaşlarını güçlükle tutarak uzun bir konuşma yaptı. Cümlelerinden biri şöyleydi: “John burada olsa ‘En iyi olmak zorunda değiliz ama birlikte olmalıyız’ derdi.” Takıma Pete Cumming katıldı ve Luke Parkinson dönüş yaptı.

Mücadele mi? Kimse yılmış değil, tüm takımlar taktik kurma ve süreci en doğru şekilde yönetme hususunda belli ki çok kararlı. Tahmin edileceği üzere, sekizinci ayakla ilgili verilen brifingler ve uyarılar tüm katılımcıları bir hayli heyecanlandırdı. VOR fanları, heyecan ve üzüntü arasında gidip gelen duygular içinde soluksuz takip ediyorlar süreci. ☸