Tırhandiller parkurda

Geçen yıl Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından ilk kez yapılan Tırhandil Cup yelkenciler tarafından sevilince dört ayaktan oluşan bir trofeyle bu yıl tekrar düzenlendi. Yarışın bundan sonra düzenli hale getirilmesi planlanıyor. Bodrum’un geleneksel ahşap tekneleri olan tırhandillerin üretimine, istihdam sağlanmasına ve tekne yapım ustalarının da yarışarak daha iyi tırhandiller geliştirmesine katkıda bulunan yarışların devamı gelecek. ÇİĞDEM YURTSEVER

İlk ayağı ocak ayında 14 tekneyle yapılan yarışların ikinci ayağı 18-19 Şubat’ta tamamlandı. Tekneler sınıflara ayrılmazken dört ayak sonunda ilk beş tekne derece alacak ve kupa töreniyle trofe sona erecek. Era Bodrum Yelken Kulübü’nün organize ettiği yarışları Ağanlar, Merhaba Yachting, Mandalin, Studio Mutfaq, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, BODTO, Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği destekliyor.

Ayberk Olcay’ın başhakem olarak yönettiği yarışların ilk günü hafif hava sebebiyle coğrafi rotada yapıldı. Bodrum’dan 6-7 knot rüzgârda start alan tekneler pupa seyirle Çelebi Adası’nı iskelede bırakıp orsa seyriyle Kargı Adası’na devam ettiler. Yarışta rüzgâr zaman zaman 12-14 knot’a kadar çıksa da daha ziyade hafif hava hâkimdi. Kısa rota ilan edilmesiyle finişler Köçek kayalıkları önünde kurulan finiş hattında verildi. Kurtburnu ve Çelebi’yi ilk dönen tekne Kalita olsa da Kargı’da Gargantua liderliği ele geçirip first finiş vermeyi başardı. Ancak günü üçüncü kapattı. 13.45’te başlayan yarış 17.31’de Alice teknesinin finiş vermesi ile sona erdi. İlk gün Gülşade birinci olmayı başarırken Bastarda ikinci ve Gargantua üçüncü oldu.

İkinci gün üçgen rotada iki turlu şamandıra yarışı yapan ekipler 12-14 knot rüzgârda yarıştılar. Gülşade teknesi teknik sorunlardan batma tehlikesi geçirince yarışı terk etti. İlk yarışın derece alan ekipleri Bastarda, Alice ve Cocotte oldu. İkinci yarışta Bastarda ve Alice yerini korurken Gargantua üçüncü sırada yarışı tamamladı. Tırhandil Cup 25-26 Mart tarihlerinde 3. ayak yarışlarıyla devam edecek. ☸