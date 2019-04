Tutkuyla yarışan “Göçebe” NOMAD

Nomad, Bodrum’da üçüncü yılında ve daha deneyimli bir ekip olarak yarışlarda öne çıkanlar arasında. Ekibin lideri Ali Kerem Alptemoçin’den hem kendi denizcilik geçmişini hem de son zamanların en çok dikkat çeken, “hırsla değil hevesle” yarışan takımlarından birinin hikâyesini öğrendik.

Yazı ÇİĞDEM YURTSEVER Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER ve NOMAD ARŞİVİ

Bu yıl 40’ıncı yılını dolduran Erkurt Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kerem Alptemoçin iş dünyasındaki başarısını yelken dünyasına da taşıyor. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu deniz ve yelkenle iç içe yaşamını yavaş yavaş inşa eden Alptemoçin, önce 2011 yılında aldığı ilk teknesiyle yelken hayatına adım attı. Yurtiçi ve yurtdışında aldığı eğitimler, yelken yarışları derken de 2015 yılında kendi takımı Nomad’ı kurdu. Başlarda gezi sınıfında yarışan ekip geçen yıl Alptemoçin’in aldığı X-Yachts 44 model Nomad Turx teknesi ile IRC A1 sınıfına geçti. Vera Sailing’den koçluk alan Nomad, daha deneyimli bir ekip olarak Bodrum’da üçüncü yılında. Ekibin lideri Ali Kerem Alptemoçin hayallerinden yola çıkarak kurduğu, dostluk, yarış ve deniz tutkusuyla bir araya getirdiği arkadaşlarından oluşan Nomad ekibini anlatıyor.

2011’DE BAŞLAYAN MACERA

Deniz ve yelkenle ilişkiniz ne zaman başladı?

Otomotiv yan sanayiinde 40 yıllık bir kuruluş olan Erkurt Holding’de 17 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra, son üç senedir yönetim kurulu başkanlığını üstleniyorum. Denize olan tutkum elbette çocuklukta başladı. O zamandan beri tarihi de çok severim. Halikarnas Balıkçısı’nın “Turgut Reis” ve “Uluç Reis”, Feridun Fazıl Tülbentçi’nin “Turgut Reis” ve “Barbaros Hayrettin Geliyor” kitaplarını okuyup, yazlarımızı geçirdiğimiz Mudanya, Erdek, Akçay sahillerinde onlar gibi olmayı hayal ederdim. Sonrasında, Deniz Harp Okulu’na girmek en büyük hayalimdi ama lise son sınıfta bütünlemeye kalınca ne yazık ki gerçekleşemedi. Üniversite sınavında Denizcilik Yüksek Okulu’nu istedim, o da olmadı. Denizcilik ve denize yakın olmak hep bir ukde olarak kaldı içimde. Ben de öncelikle işime, sonra da atçılık, fotoğrafçılık gibi başka ilgi alanlarıma yoğunlaştım. 2008’den itibaren birkaç sene üst üste arkadaşlarımla yazları bir hafta tekne kiralayıp Bozburun, Selimiye ve Gökova koylarını keşfettikten sonra kesin bir kararla, 2011 yılında Sirena Marine’e bir Azuree 40 sipariş ettim ve oğullarımla beraber Kechi Sailing’de sevgili Süleyman Ağabey’imin gözetiminde düzenli eğitimlere başladım.

Nomad Turx ismi nereden geliyor, anlamı nedir?

Aslında Nomad Turx teknenin ismi. Takımımızın adı da Nomad. İlk teknem olan Azuree 40’ın ismiydi, sonradan takımın da ismi oldu. “Göçebe” anlamına geliyor. Göçebe olmak; aramaktır, özgürlüktür, maceradır, bir yerde de hayata meydan okumadır. Türklüğün mayası olan göçebe kültürünü kendi ruhumla özdeşleştirdiğim için teknemin ismini Nomad koymuştum. Şimdiki teknem Nomad Turx bir X- Yachts. Uluslararası yarışlara katılmayı hedeflediğimiz için de, bizi tam temsil edebilecek bir isim olduğundan Nomad Turx isminde karar kıldık.

Ekip ne zaman ve nasıl kuruldu?

İlk teknem olan Nomad’ı teslim aldıktan sonra Marmara’da kısa ve uzun seyirlerle başladık. Sonra İstanbul-Alaçatı arasında epey gittik geldik ve tecrübe kazandık. Yelkenciliğe ciddi zaman ayırdım; hatta İngiltere, Southampton ve Cebelitarık gibi önemli yelkencilik merkezlerinde eğitimler aldım. 2014 yılında, eski arkadaşım olan Akın Akbalık ile tesadüf eseri bir araya geldik. O da o esnada bir tekne almış ve kendi takımını kurmuştu. Daveti üzerine ve -elbette sevgili eşimden izin alarak- Ares’e katıldım ve 2014 ve 2015 BAYK Kış Trofesinde ilk yıl piyanocu, ikinci yıl da ana yelkenci olarak Ares’te yarıştım. Böylece yarış hayatım başlamış oldu. Ares ile yarışıyorken Üç-dört kere değerli büyüğümüz Cihat Kakış ile de yarışma olanağı buldum. Bu ay sevgili Cihat Baba’nın vefat haberini aldık. Çok kişiye eli değmiş değerli bir insan ve büyük bir denizciydi. Mekânı cennet olsun. Sonrasında 2016 yılı için Akın bir sponsora angaje oldu. Ben de eğer yarışmazsam hayatımda doldurulması mümkün olmayacak bir boşluk oluşacağını fark ettim ve böylece kendi takımımı kurma fikrim gelişti.

Takımdakiler nasıl bir süreç ve eğitimden geçti?

Çocukluğumdan beri tanıdığım, çok güvendiğim ama mutlaka doğa ve macera sporlarıyla uğraşmış arkadaşlarımı aramaya başladım. İlk antrenmanımıza iki arkadaşımla beraber 21 Kasım 2015’te Yalıkavak’ta çıktık. Bu arkadaşlarımdan birisi Enis Sıdar. Halen teknemizin “boat captain”ı ve ana yelkencimizdir. Her ay düzenli olarak denize çıktık. Sayımız arttı, gelen arkadaşlar kriterlerimize uyan çok güvendikleri arkadaşlarını da getirdiler. Kimi oldu, kimi devam edemedi ama böylelikle yelken geçmişi çok olmayan ancak denizi ve yelkenciliği çok seven bir ekibin nüvesi oluşmuş oldu. Bir sene boyunca denizciliğimizi ve arkadaşlığımızı geliştirdik. 2016 sonbaharına doğru artık ekipte yarışlara katılma psikolojisi hâkim olmaya başladı. Balon manevralarına kadar hemen her şeyi oturtmuştuk ama balon manevralarında, tecrübeli bir başüstü adamımız olmadığı için ve dümende de benim fazla tecrübem olmadığından çuvallıyorduk. Çare aramaya başladım. Bize mutlaka bir koç lazımdı. Murat Sussa o aralar North Sails’den ayrılmıştı ve eşi Semra ile birlikte denizcilik-yelkencilik eğitimi verecek bir yapı oluşturuyorlardı. Murat 7 yaşından beri denizlerde olan, üst düzey takımlarda yarışmış ve mesleği de gemi mühendisliği olan bir yelkenci. Çekine çekine ona teklifte bulundum. Aslında pek kabul edeceğini de düşünmüyordum. Nihayetinde çok yeni, yaş ortalaması yüksek ve bir Azuree 40 ile yarışmayı planlayan bir ekiptik. Murat’ın cevabı ise “Biz böyle bir şeyi gökte arıyorken yerde bulduk” oldu. Böylelikle Semra ve Murat’ın da katılımıyla bütün taşlar yerine oturmuş oldu. 2016 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaptığımız antrenmanlarla balon manevralarımızı geliştirdik ve 2017 BAYK Kış Trofesi’ne, Nomad Sailing Team olarak -aslında gezi sınıfı olan bir tekneyle- IRC B1 sınıfında katıldık. Çok iyi mücadele ettik, üç ayakta üçüncü olduk ve trofeyi dördüncü olarak tamamladık.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YELKEN TAKIMI KURULUYOR

Ekipteki görev dağılımından bahseder misiniz?

Ekibimiz İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Bodrum’dan katılan yelkencilerden oluşuyor. Kaptan ve Dümenci Âli Kerem Alptemoçin, Takım koçu ve Taktisyen Murat Sussa, Navigasyon Semra Sussa, Ana Yelken Enis Sıdar, İskele Genoa Trimcisi Kaan Öztekin, Sancak Genoa Trimcisi Can Kanışkan, Piyano Haydar Öktem, Direk Dibi Tolga Örgün, Başüstü Haluk Boyacıoğlu, Başüstü Mert Yalman, Sweeper Burak Kaptan. Bu çekirdek kadronun dışında, bazı yarışlarda bizimle yarışan arkadaşlarımız da var. Yelken imalatı konusundaki çözüm ortağımız One Sails Türkiye Temsilcisi Burak Tüzel ve Erkan Ramazanoğulları gibi. Ekibe katılmak için eğitim almaya başlayan bir-iki arkadaşımız daha var. Bu vesile ile çok önemsediğim bir projeden bahsetmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi’nde bir yelken topluluğu oluşturulması için desteklerimiz oldu. Hedefimiz, yat sınıflarında yarışacak bir yelken takımı oluşturmak. Bu takıma girmeye aday bazı öğrencileri önümüzdeki yarışlarda ekibe alacağız ve Uludağ Üniversitesi’ndeki bu girişimi desteklemeye devam edeceğiz.

Nomad ilk yıldan bugüne dek aldığı yolda nasıl dereceler kazandı?

İlk yarış yılımız bahsettiğim gibi 2017’ydi. BAYK Kış Trofesi’nin ardından İstanbul’da Bosphorus Cup’a girmiştik. Aynı yıl BAYK Güz Trofesi için Marmaris’ten bir First 40.7 (Mad Toro) kiraladık. Çünkü Nomad satılmış ve yeni teknemiz henüz teslim edilmemişti. Mad Toro teknesi ile trofe üçüncüsü olduk. 2018 Kış Trofesi’ne ise yeni teknemiz XP 44 ile ve IRC A1 kategorisinde katıldık. Trofe boyunca iki ikincilik ve bir üçüncülük aldık. Şimdiye dek en önemli başarımız ise 2018’de, 41’incisi düzenlenen ve ülkemizin klasikleşmiş zorlu rotalarından biri olan TAYK-MDK Marmara Kupası yarışını kazanmamızdır. 2018 Güz Trofesi’ni de birincilikle bitirdik. Genel olarak baktığımızda performansımızı olumlu buluyorum, zira bir yıl içerisinde gezi sınıfı bir tekneden IRC A1 sınıfına çıkıp, kelimenin tam manasıyla üst bir ligde, farklı nitelikteki tekneler ve çok daha tecrübeli ekiplerle yarışmaya başladık.

“BODRUM’DA RUHUMUZ YIKANIYOR”

Motivasyonu ve ekip ruhunu nasıl koruyorsunuz?

Mottomuz “We sail with passion”. Çünkü hakikaten tutku ile yelken yapıyoruz. Hemen hemen hiçbir yarışı veya antrenmanı kaçırmayan üyelerden oluşuyor ekibimiz. Herkesin kendi işi gücü var ama hayatımızı buna göre planlıyor ve denize çıkacağımız günleri iple çekiyoruz. Arkadaşlığımız daha önce söz ettiğim gibi eskilere dayanıyor, yelken ve yarış dışında da devam ediyor. Yani takım ruhumuz, arkadaşlık, deniz sevgisi ve mücadele hevesimiz üzerine kurulu diyebilirim. Dikkat ettiyseniz mücadele hırsı değil, hevesi dedim.

Niçin Bodrum’da yarışmayı tercih ediyorsunuz?

Tekne Yalıkavak’ta bağlı ve Bodrum’da buluşmak İstanbul’da organize olmaktan çok daha kolay. İstanbul’un büyüklüğü ulaşımı, buluşmayı ve dağılmayı zorlaştırıyor. Öte yandan Ege, dünyanın kanımca yaşamak için en uygun yerlerinden biri. Havası, suyu ve doğası ile eşsiz. Bodrum’da ruhumuz yıkanıyor, öyle geri dönüyoruz.

Bodrum’daki rekabeti nasıl buluyorsunuz? Bu sene trofe nasıl geçiyor?

Bodrum yarışlarında Arkas ve Dere Construction’ın yanı sıra bazı Farr 40’ların da bu sene yarışmıyor olması üzücü. Bizim ise IRC puanımız 1.135. Filoda reytingleri birbirine yakın tekne fazla yok. Reyting değeri 1.352 olan tekne ile 1.082 olan tekne aynı grupta yarışıyor. A0 ve A1 grupları iç içe geçmiş gibi. Bu nedenle çok anlamlı bir rekabet ortamı oluştuğunu düşünmüyorum ama BAYK Komodorluğu’nun da elinden başka bir şey gelmiyor çünkü katılan tekne sayısı az.

Nomad olarak gelecekte neler hedefliyorsunuz?

Bu sene de kış trofesini tamamladıktan sonra teknemizi İstanbul’a götürüp Marmara Kupası’na katılacağız ve Deniz Kuvvetleri Kupası ile Ege sularına geri döneceğiz. BAYK Güz Trofesi’ne bu yıl da katılırız. Ancak 2020 yılında Rolex Middle Sea Race’e katılmayı hedefledik. 2021 yılında da Rolex Giraglia Cup olabilir. Bir diğer hedefimiz ise; 2023’te, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında, kısmet olursa ARC Rally’e katılmak. Tüm bu yurtdışı kupalara Nomad Turx ile katılacağız. ☸