10 SORUDA denizlerimizin Mavi Kart’la imtihanı

Mavi Kart genelgesi denizcilerin hayatına girdi, ortalık karıştı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu uygulama ve teknoloji birçok soruyu da yanında getirdi. Her şeyden önce, Mavi Kart denizlerimizi ne kadar koruyor? Mavi yolculuk kıyılarımızda yeterli sıvı atık alım kapasitemiz var mı? Daha vahimi de, 12 bin 267 TL’lik orantısız ceza nedeniyle amatör denizcilerimiz Mavi Kart cezalarından nasıl korunabilir? İşte, konuyla ilgili bazı pratik bilgiler ve 10 soru-yanıtla Türk denizlerinin Mavi Kart’la imtihanı…

Mavi Atık Genelgesi (2013/2) hükümleri 1 Ocak 2016 itibarıyla, Türkiye kıyılarında uygulanmaya başlandı. Bu genelgeye göre, Türkiye denizlerinde balıkçıların, günlük tur teknelerinin, ticari yatların (guletler), kiralık mürettebatsız teknelerin (bare-boat), amatör denizcilere ait özel teknelerin (2.5-24 metre arası yatlar ve küçük tekneler) ve dalış turizmi benzeri özel maksatlı spor teknelerinin denize siyah su deşarjı tamamen yasaklandı. Genelgeye göre, anılan tekneler sıvı atıklarını yetkilendirilmiş atık alım tesislerine vermek ve bu atıklarını teslim ettiklerini Mavi Kartları’na işlettirmekle yükümlüler. 9 aylık uygulama sonuçlarına baktığımızda ise tam bir kargaşa var. Arada ‘kim vurduya gitti’ misali bazı Mavi Kart cezaları da kesildi. Sahil Güvenlik’ten aldığımız rakamlara göre,“2016 yılının ilk 9 ayında, 2872 Sayılı Çevre Yasası 20’inci madde, G Bendi uyarınca… Devamı Aralık 2016 sayımızda…