Belceğiz Körfezi’nin ıssız güney kıyılarında DOĞANIN 9 HARİKASI

Göcek-Fethiye gezilerinde doğa ve deniz baş döndürecek kadar görkemlidir. Ancak özellikle yaz aylarında bu bölgede öyle bir yoğunluk var ki, insan bazen biraz ıssızlık arıyor. Doğayla baş başa kalabilmek ve insan eli değmemiş temiz denizler içinse, artık maalesef biraz riskli alanlara açılmak gerekiyor. Belceğiz Körfezi’nin güney kıyıları işte tam böyle bir rota.

Riskli… Çünkü batı rüzgârlarına tamamen açık bu kıyılar, tamamen rüzgârsız günlerde doya doya keyfi çıkarılabilecek bir bölge. Ya da yaz aylarında pek bulunmaz ama doğulu rüzgârlarda…

Belcekız ve Kıdrak Plajları’nın güneyindeki, Ködrümsü (Kelebekler Vadisi) ve Kabak koyları bu rotanın en ünlü durakları. Öte yandan bu kıyıların efsanevi güzellikleri bu iki doğa harikası koyla bitmiyor. Aktaş Kıyıları, Şelale Koyu, Burguncuk (Balartı-Cennet) Koyu, Asarardı Koyu gibi amatör denizcilerin neredeyse hiç kullanmadığı, buna karşılık Ölüdeniz’den hareket eden günlük gezi teknelerinin sakin havalarda sektirmeden uğradığı bazı az bilinen duraklar var. Yalçın dağların yamacındaki bu kıyılar öyle ıssız ki, Sancaklı Koyu’ndaki Kalabantia Antik Yerleşimi ancak 2000’li yıllarda bulundu. Devamı Haziran 2018 sayımızda…