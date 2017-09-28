Drone ile HİSARÖNÜ’NÜN FAVORİ DEMİRLEME NOKTALARI

Türkiye mavi gezi kıyılarında topu topu 300-400 konaklama noktası var. Demirlenecek bölgeleri, yanaşılacak iskeleleri, bu küçük koylardaki sığlıkları, kayalıkları gökyüzünden tüm detaylarıyla görecek imkânımız olsa, amatör denizcinin bilmediği sularda işi ne kadar kolaylaşacak

değil mi? Sanırım, giderek yaygınlaşan drone tutkunları yakında bize bu şansı sağlayacak.

Uzak, bilmediğimiz sularda yolculuğa hazırlanırken şöyle bir ön hazırlık yapıyorum:

> Önce bir ön fikir edinmek için, örneğin Ege Adaları ya da İyon Denizi gibi bir bölgeye gideceksek, Rod Heikell gibi bir pilotaj kitabına göz gezdirme.

> Navionics web ya da akıllı telefon/tablet uygulamasından mesafeleri de ölçerek gezi rotası oluşturma.

> Yurtdışı gezilerde deneyim paylaşımlarını edinmek için

www.cruiserswiki.org sitesinden öneri ve bilgi edinme.

> Google Earth aracılığıyla kıyı şeridini ve dip yapısını inceleme. Alargada ya da kıyıdan koltuk halatı alınarak demirlenecek alanların, kıçtankara ya da aborda olunabilecek iskelelerin tespiti ve ezberlenmesi.

SON AŞAMANIN HASSASİYETİ

Bu son inceleme çok önemli. Çünkü hiçbir harita gökyüzünden çekilmiş bir yakın plan fotoğraf kadar kaptana yardımcı olamaz. Denizden yaklaşım görüntüsü aldatıcı olabilir. Koyun dip noktalarına girene kadar nasıl bir yere demirlemekte olduğunuzu tam olarak anlayamazsınız. Bilmediğiniz koylarda dip noktalara ulaşırken de önünüzde bazen tehlikeli sığlıklar, kayalıklar olabilir. Bu tür yerlerde chartplotter’ı da yüzde 100 güvenilir olarak kabul edemezsiniz. Burada tek problem bazı bölgelerde Google Earth görüntülerinin yeterince net olmaması. Yakında elimizde bu ön hazırlıkta devrim yaratabilecek bir veri seti daha olacağına eminim. Bu seti de amatör denizciler için küçük koyların drone ile çekilmiş fotoğrafları oluşturacak.