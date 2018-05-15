EGE’NİN KELEBEĞİ ASTİPALYA

Astipalya, 12 Adalar ve Kikladlar arasında bir kültür köprüsü. Tepede tüm Ege Adaları’nda eşine az rastlanacak görkeme sahip Venedik Kalesi. Kalenin çevresine yamaçtan aşağı bir Hellenistik amfi-tiyatro gibi yerleşmiş köyde, geleneksel Kiklad mimarisinin zarif estetiği… Beyaz evler, çivit mavisi kapı ve pencereler, daracık, taş kaplı, labirent gibi sokaklar… Adanın çevresinde neredeyse Göcek Körfezi zenginliğinde küçük koylar, iç denizler, kanallar, adacıklar… Bu koylarda da yakut, safir ve turkuaz renginde, kristal berraklığında denizler… Ulaşım zorlukları nedeniyle ada kültürü bozulmamış; insanları alçakgönüllü ve dost. Bu adaya yolculuk kolay değil ama bir kez geçerseniz kendi kendinize “Burası bir Ege Adası ise, diğerleri ne?” diye de sorabilirsiniz…

Bu sene 2018 sezonunu uzun zamandır hayalim olan Astipalya (Astypalea-İstanbulya) rotası ile açtık. Astipalya, Kalimnos’un merkezi Pothia ve Nisyros Adası yat barınağı Pali’ye eşit uzaklıkta; 39 mil mesafede. İdari olarak 12 Adalar’a bağlı olmakla birlikte coğrafi olarak Kikladlar’ın en uzak üyesi olarak kabul edilen 1300 nüfuslu bir ada. Bu nüfus kış aylarında 700-800’e düşüyor, yaz aylarında ise ağırlıklı olarak Yunanistan’dan gelen yazlıkçılarla 5 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Conde Nast Traveller dergisi bu adayı “kalabalıklardan kaçmak için en iyi Ege adası” seçmiş. 150 bin otel ile çalışan Trivago’nun “Avrupa’nın en iyi 10 adası” listesinde de İskoçya’daki Arran Adası’ndan sonra tüm Ege adalarını geride bırakarak ikinci sırada yer alıyor. Tripzilla’nın sıralaması da farklı değil; Kikladlar’daki Folegandros’tan sonra tüm Ege Adaları sıralamasında ikinci sırada. Neden bu beğeni? İlk yanıtlar: Sükûnet, bozulmamış ada kültürü, Chora ve kalenin eşsiz estetiği ile inanılmaz güzel denizleri… Devamı Mayıs 2018 sayımızda…