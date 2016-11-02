GÖCEK KOYLARI’NDA SÜRPRİZ VE GÜZEL BİR ÇÖZÜM!

Ekim 2016’dan sizlere bir hoş haber; birkaç izlenim ve bir mini tekne testi sunuyorum. Hoş haber Göcek’ten: Geçen yıl ihaleye çıkan ve amatör denizcilerin hayli canını sıkan Göcek Yat Mola Noktaları sorunu nihayet tatlıya bağlandı. Eski işletmeciler bir kooperatif kurarak tüm koyları yeniden/resmen kiraladı. İzlenimlerim, Göcek’ten çıkıp Ölüdeniz-Belcekız Körfezi’ne yaptığımız bir küçük geziden ve Orhaniye’de gerçekleştirdiğimiz bir esaslı/minik gurme teknecilik zirvesinden. Tekne testim ise, Bavaria New Cruiser 46… Teknenin ilginç yönü, ağır ve geniş gövdesine karşın geniş apazda inanılmaz süratlere ulaşabilmesi…

Ve nihayet!.. Göcek Yat Mola Noktaları için müjdeli haber geldi.

Göbün, Küçük Sarsala, Bedri Rahmi (Taşyaka) ve Manastır (Akbük) Koyları’nı yaklaşık 30 yıldan bu yana işletmekte olan Yörük Aileleri bir araya gelerek bir kooperatif kurdu. SS Kapukargın Kalkınma Kooperatifi, ağaçlandırma ve bakım sorumluluğunu da üstlenerek bu dört koyu, beş yıllığına kiraladı. Kira sözleşmesi Ekim’in ilk günlerinde imzalandı.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ihalelerde bu koyların yıllık kira bedelleri 1.900.000 TL. gibi astronomik seviyelere kadar ulaşmış ancak Bölge İdare Mahkemesi ihaleleri iptal etmişti. Sonraki aylarda koyların işletmecileri Muğla milletvekillerinin (Nihat Öztürk ve Hasan Özyer) yardımlarıyla Ankara’da ilgili bakanlıklardaki yetkililere detaylı bilgiler sundu. Kamu yönetimine, 29 yıllığına kiralanacak bu koyların yat mola noktası olarak işletilmesi halinde böyle bir kazanç elde etme kapasitesi bulunmadığı tüm şeffaflığı ile aktarıldı.

Hep birlikte üzerinde uzlaşılan çözüm, bu koyları yıllardır işleten ve çevre bakımını yapan ailelerin bir kooperatif kurmaları, yat mola noktası bulunan koyların tasarrufunun da Orman Bakanlığı’ndan valiliğe aktarılması oldu. Muğla Valiliği koyların tasarrufunu Muğla’ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi’ne devretti. Kapukargınlı aileler, Göbün yat mola noktasının yasal işletmecisi İlyas Önder’in başkanlığında 27 üyeli bir kooperatif kurdu. İkinci başkan da Bedri Rahmi’deki yeni kurulan tesisin (Zeytin Restaurant) ortaklarından Kapukargın Köyü Muhtarı Sedat Orhan seçildi.

Vakıf ile Kapukargın Kooperatifi pazarlık masasına oturdu ve 1998’deki sözleşme esas alınarak yeni bir kira kontratı imzalandı. Koyların işletmecileri 2015’te düzenlenen ihale öncesinde ödedikleri kiranın dört katı bir kira bedeli artışını kabullendi. Sözleşmeye, eskiyen sosyal tesislerin (mutfak-çardak-tuvaletler), rıhtım ve iskelelerin mevcut uzunlukları artırılmayacak şekilde yenilenmesi koşulları eklendi.

Beş yıllık kira kontratının bitiminde sözleşme aynı koşullarla yenilenecek.

Politikacılar, yerel yönetimler, denizsever kamuoyu önderleri, çevreciler, akademisyenler, amatör denizciler bugünkü mutlu sona ulaşılması için bu ailelere önemli bir destek sağladı.

Şimdi SS Kapukargın Kalkınma Kooperatifi’ne, deniz ve denizci dostu üyelerine, ailelerine de büyük bir sorumluluk düşüyor…

Deniz ve çevre temizliğine her zamanki gibi özen göstermek, ormanı korumak, geliştirmek, kısacası Göcek koylarını yaşatmak…

Artan kira bedellerine karşın fiyat/kalite dengesini gözetmek, hizmet kalitesini yükselterek yat turizminin, amatör denizciliğin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek…

Göcek’te uzun bir süre hep birlikteyiz…