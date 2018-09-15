Kekova’nın güzel ve gizli koyları

En iyi zamanı eylül ayı

Kekova, batı-doğu ekseninde 6 mil uzunluğunda bir gezi bölgesi. Ancak tıpkı Hırvatistan sahilleri gibi katman katman. Açık denizinde ayrı güzel koylar, ada kanalında eşsiz bir tarihi miras ve Sıçak-Üçağız-Gökkaya limanlarında farklı sürprizler barındırıyor. Üstelik, yoğunluk ve sıcaklardan kurtulmak açısından en iyi gezi zamanı eylül ayı. Bu kıyılara, limanlara bir kuş misali gökyüzünden baktığımızda kayalıklar, tarih ve ağaçlar arasındaki gizli demirleme noktalarını keşfetmek daha kolay. Evita isimli teknesi ile bu kıyıları yıllardır arşınlayan Ergun Dündar’ın drone çekimleriyle Kekova’nın sırlarına göz atıyoruz.

Ergun (Dündar) Kaptan, 18 yıldır Kaş-Kalkan-Kekova bölgesinde Evita isimli teknesiyle yat turizmi işinde çalışıyor. Denize ve bu bölgeye gönül vermiş, her yıl iki-üç uluslararası fuara katılıyor. Bir anlamda Türkiye’nin gönüllü turizm elçiliğini yapıyor. (Merak edenler için firmanın web sitesi: www.boattripturkey.com)

Son yıllarda bu bölgeyi daha iyi tanıtmak için bir drone satın almış ve koylarımızın gökyüzü çekimlerini yapıyor. Kısa süre önce kendisiyle tanıştık. Çektiği fotoğrafları Yacht Türkiye okurlarıyla paylaşmayı kabul etti. Fotoğrafları o kadar detaylı ve etkileyiciydi ki, hepsini aynı sayıda yayınlamak istemedik. Dergimizin Ağustos sayısında Kaş-Kekova arasındaki ıssız koyları, harika deniz mola noktalarını aktardım. Bu ay da Kekova bölgesinin gizli koylarını Ergun Kaptan’ın gökyüzü fotoğraflarıyla sizlere sunuyorum.