BODRUM’UN MUSTAFA USTA’SI EGE’NİN KIZILÇAMI

Bu yıl yarış kariyerime (!) tirhandil ile devam ediyorum. Teknemiz tirhandilin son ustalarından Mustafa Özkeskin’in Hızır’ı. Birlikte yarıştığım, aynı sofrada yiyip içtiğim Mustafa’dan beni çok heyecanlandıran bir haber aldım.

Wikipedia tirhandil için “Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum’a özgü dayanıklı ve zarif tekne” diyor. Tirhandili anlatmanın en kısa yolu da bu bence; zarafet ve dayanıklılık. Bu yıl yarış kariyerime (!) tirhandil ile devam ediyorum. Teknemizin adı Hızır, 8,5 metre boyunda. Bodrum Cup’ta son gün komiteyi protesto edip yarıştan çekilmeseydik kupa bizimdi. Yine Bodrum’da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup’ın ilk iki ayağında da iyi koşuyor, yarışı önde götürüyoruz. Ama yarışı almaktan daha da önemlisi, güzelim tirhandillerin kendi topraklarında hak ettiği ilgiyi görmesi.

BODRUM’UN EN HIZLILARINDAN

Bizim yarış kayığı Mustafa’nın. Mustafa, Hızır’ı kelimenin tam anlamıyla elleriyle, elinde keserle yaptı. Yine işinin en iyilerinden, imal ettiği direkler dünya denizlerini dolaşan Velenamast’ın sahibi Aytuğ da (Ürer) -kendisi hem de skipper’ımız olur- eskiden randa arma donatılan tirhandilin marconi armaya göre direklerini yerleştirdi. Ortaya Bodrum’un en hızlı tirhandillerinden biri çıktı.

Hızır, Mustafa’nın yaptığı 20’nci tekne. Bunların 16’sı tirhandil. Tam anlamıyla tirhandilin son ustalarından, çünkü arkasından gelen yok. Arkadaşı olarak biliyorum, bu işten hak ettiği parayı da kazanmıyor. Tamamen bir Bodrum sevdalısı olarak, vicdani bir borç olarak hissedip yapıyor tekneleri.

ZORU SEÇMEK ÇÜNKÜ…

“Bizim işimiz koca koca guletler yapmaktan çok Bodrum’a özgü 8-10 metrelik guletler yapmak olmalı. Nasıl ki Ali Güven’in özgün sandaletlerine dünyanın her yerinden talep vardı, Prenses Diana bile onun sandaletini giyiyordu, denizde de birbirinden özgün tirhandiller yaparak rekabet edebilir, dünyanın her yerinden talep alabiliriz. Yeter ki özgünlüğünü koruyup, ulaşılabilir hale getirelim” diyor Mustafa. Geçimi tirhandil yapmasına bağlı değil, Bodrum’un yerlisi, neyse ki hali-vakti de yerinde. Buna rağmen bu kadar meşakkatli bir işin altına niye giriyor? Samimiyetle açıklıyor. “Otobanda giderken yol ortasında bir kedi yavrusu görüyorsun. Onu diğer araçların altında kalmaktan kurtarıp kurtarmamak senin vicdanınla ilgili. Biz de yapabiliyorken bu işi devam ettirmezsek kim yapacak? Bunu vicdani bir borç olarak hissediyorum.”

EN BÜYÜĞÜ GELİYOR

Çevresinde çok sevilen, deli-dolu, motokrosçu, dil bilen, çok okuyan, her fikre açık ve saygılı, iki çocuk babası, 39 yaşında, kökeninden dolayı Girit yemeklerini de iyi bilen, mert ve güvenilir bir arkadaş Mustafa. Aslında tam da kendinden beklendiği şekilde davranıyor. Asıl haberi sona sakladım. Mustafa bugüne kadar yapılmış en büyük tirhandili yapmaya başladı. Kızılağaç köyündeki evinin bahçesindeki yarı açık atölyesinde. Boyu 20,70 metre, eni 6,60. Ege’nin kızılçamından. Sadece güverte tik olacak. Mustafa, Bodrum’un sayılı ustalarından Uğur Susam’ın yanında yetişmiş. Eski Bodrum’un üç-beş iş kolundan biri tekne yapımı. 23 yaşında da kendi atölyesini kurup hobi olarak başlamış imalata. Bugüne kadar yaptıkları hep tirhandilin özgün boyutlarında. Bu boyutta bir teklif gelince kendi sınırlarını zorlamaya karar vermiş. “Hellenistik çağlardan beri bu toprakların özgün yapısı tirhandil. Hesaplar, orantılar hep kafamızın içinde. Önce hayal kuruyorum, baş-kıç yüksekliği ne olsun, su üstünde nasıl durmalı gibi, hayalimdeki teknenin yan görünüşünü kağıda döküp yapmaya başlıyorum. Örneğin; İtalya’da önünde fotoğraf çektirmek isteyeceğin mimari olsun, heykel olsun nice sanat eseri var. Ben de istiyorum ki yaptığım tekne yüzlerce tekne içinde, insanların önünde fotoğraf çektirdiği tekne olsun.”

Teknenin iskeletini gördüm. Mustafa’yı çalışırken izledim. Birlikte yarışıp, aynı sofrada rakı içiyoruz. Küçüğüyle de büyüğüyle de iletişiminin tanığıyım. Sevilen, sayılan bir insan. Ben de arkadaşımla gurur duyuyorum. Biliyorum, tekneyi suya atınca önünde fotoğraf çektirmek isteyeceğim. ☸