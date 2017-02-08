Ekipçe tekneye girdik

Truva ekibiyle rakı masasında; “Hadi bütün ekip birleşip tekne alalım, hem de bir kişiye yük olmaz” fikri ortaya atıldı, hemen kabul gördü. Farr 30 model yeni teknemizle BAYK Güz Trofesi’nde yarış sınıfında trofeyi kazandık. Şimdi sıra Kış Trofesi’nde…

Kolay mı, iki yıldır kaç deniz geçtik, haliyle tekne de yoruldu. Bodrum Milta Marina da en sevdiğimiz marinalardan. Bu yıl burada kalınacak.

Tekneyi karaya alıp bakımlarını yaptık, denize atıp yapmaya devam ettik. Hayati hiçbir sorun yok ama işte tecrübelendikçe istekler de artıyor. Başa bir krom cıvadra kondurduk ki hafif hava seyirlerinde kullanabileceğimiz asimetrik balon ya da Code Zero sarma sistem donanımı ekleyebilelim. Tekne şimdi de Bodrum’daki evimiz. Elimiz de üzerinde. Tabii ki iş hiç bitmiyor.

Bakmayın söylendiğime. Teknenin angaryası bile zevkli. Kaldı ki yıllardır katıldığım BAYK (Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü) yarışlarına da tekrar kavuştum. Hem de ekipçe bir yarış kayığı alıp, onunla yarışmaya başladık. Devamı Şubat 2016 sayımızda…