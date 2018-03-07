Filipin Denizi’nden Güney Çin Denizi’ne Filipinler’den Borneo’ya

Hawai’i, Mikronezya ve Karolin Adaları’nın uzaklığın da biçimlendirdiği nispeten sakin deniz kültür-dünyasından çıkıp Güney Filipinler’de kendimizi karmaşık, kaotik bir dünya içinde bulmuştuk. Bir anda hem deniz hem de kara dünyasının karakteri değişmiş, biz de adeta bir keşmekeşin içine dalmıştık.

S/Y Storm Bird ile Alaska Körfezi’nin hemen güneydoğusundaki Salish Denizi’nden başlayan seyrimiz, Okyanusya’da tropik Palau Adası’ndan Filipinler’in Samal Adası’na geçişimizle birlikte, Uzak Doğu Asya’nın sularının buluştuğu denizlerde, başka bir deniz coğrafyasında sürüyordu. Kuzey Pasifik Okyanusu üzerindeki her yerden uzak Hawai’i, Mikronezya ve Karolin Adaları’nın, uzaklığın da biçimlendirdiği nispeten sakin deniz kültür-dünyasından çıkıp Güney Filipinler’de kendimizi karmaşık, kaotik bir dünya içinde bulmuştuk. Bir anda hem deniz hem de kara dünyasının karakteri değişmiş, biz de adeta bir keşmekeşin içine dalmıştık. Beyaz kumsallar, yağmur ormanları, dağlar, yüzyıllık pirinç tarlaları ve demir atmak için sayısız koya sahip Filipinler; özellikle 7 derece kuzey enleminin güneyindeki adaların tayfun riskinin düşük olması nedeniyle, uzun yol denizcilerinin gözdesi olmuş bir ülke. Ama artık tek bir sebepten dolayı gözden düşmeye başlayan bir seyir bölgesi: Güvenlik. devamı Şubat 2018 sayımızda…