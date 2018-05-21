Güney Çin Denizi seyri Borneo’da Kota Kinabalu’dan Labuan’a

Grönland ve Yeni Gine’den sonra dünyanın üçüncü en büyük adası olan Borneo’nun kuzeyinde Kudat ve kuzeybatısında Kota Kinabalu duraklarımızdan sonra S/Y Storm Bird ile rotamızı güneye, Labuan’a çevirmiştik.

Borneo, yüzyıllardır bölgenin yerli denizcilerinin sığındığı güvenilir limanlar yurdu olmasına rağmen, uzun seyir teknecilerinin henüz yakın tarihlerde rota planlarına dahil etmeye başladığı ve uğradığı bir ada. Özellikle Güneydoğu ve Uzakdoğu Asya sularında Vietnam, Hong Kong ve Japonya seyirlerini yapan nispeten az sayıdaki tekneciler için cazibe merkezi olmaya başlayan Borneo; doğal kültürel zenginliği ve turistik popülerliğe henüz teslim olmamış olması sebebiyle de, bizim de tercih ettiğimize sevindiğimiz bir rota oldu. Kuzey Borneo’da Kudat’ta S/Y Storm Bird’ü karaya çekip, bakımını yaptıktan sonra, Kota Kinabalu’da bağlandığımız Sutera Harbour Marina’da hem kendimizi dinlendirmiş, hem teknenin ufak tefek ihtiyaçlarını gidermiş, ardından da Güney Çin Denizi güney seyrimiz için meteorolojik ve bürokratik hazırlıklarımızı yapmıştık. Sutera’da tanıştığımız uzun yol seyircisi tekneciler ile orada artık uzun süredir dinlenmeye çekilmiş tekneci dostlarımıza veda edip, palamarları çözdük. Devamı Mayıs 2018 sayımızda…