Güney Çin Denizi’nden Singapur Boğazı’na; Labuan’dan Batı Malezya’ya

S/Y Storm Bird ile Alaska Körfezi’nin güneydoğusundaki Salish Denizi’nden başlayan uzun seyrimizin son ayağında, Pasifik Okyanusu’nu Hint Okyanusu’na bağlayan Güney Çin Denizi’ndeki küçük ada Labuan’a bağlanmıştık. Okyanusya’ya demir atmış irili ufaklı adalar üzerinden dalga dalga, mevsim mevsim aşmış, Güneydoğu ve Uzakdoğu Asya’nın sularından da batıya, Hint Okyanusu’na geçmeye hazırlanıyorduk artık.

Borneo’nun kuzeybatısında Brunei Körfezi’nde Malezya‘ya bağlı Labuan Federal Bölgesi’nin ana adası Labuan’da teknenin ufak tefek bakım ihtiyaçlarını giderdikten sonra bir sonraki seyrimizin planlarını da yapmaya başlamıştık. Labuan’dan sonra ayakta güneybatıya doğru seyredip, Güney Çin Denizi’ni arkamızda bırakarak rotamızı, Singapur Boğazı’ndan geçirerek Batı Malezya’da Johor Bahru’ya doğru çevirecektik. Ancak öncelikli planımız, Labuan’da olduğumuz süre içinde Malezya’da kalış iznimiz sona ereceğinden ülkeden çıkış yapıp, tekrar giriş için, bir saatlik feribot seyahati mesafesindeki Brunei Sultanlığı’na gitmek ve birkaç gün sonra dönmekti.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Bir sabah Brunei’ye geçmek üzere feribot iskelesine gittiğimizde ise konsolosluktan bize verilen bilginin aksine, feribotla giriş için Brunei Sultanlığı’ının vize istediğini öğrenince derhal planımızı değiştirip, ertesi gün Singapur’a uçmaya karar verdik. Ayrıca Sultanlık benim için hiçbir cazibesi olmayan bir yer idi; sadece mecburiyetten yapacağımız ziyarete vize engelinin çıkmasına sevinmiştim doğrusu! Çocukluğumdan itibaren çok seyahat etmiş olmanın verdiği bir seçicilik ile zamanımı neye, nereye ayırmak istemediğimi çok uzun süredir biliyorum. Aynı sebepten kaynaklı ve bir karakter özelliği olarak, planların ani değişimine hazırlıklı olup, duruma yeni bir çözümle uyum gösterme yetisinin de denizcilikte çok önemli katkısını gördüm.

Özellikle okyanus seyirlerinde günlerce sürebilen uzun geçişlerde önceden yapılan planların ve/veya içinde olunan durumun çok hızlı bir şekilde değişebilme ihtimali yüksek. Her şeyi bir anda düşünüp, öncelikler listesini seri bir şekilde hesaplayıp, değiştirip, eyleme geçirebilmek bazen hayati önem ve değer taşıyabiliyor. Denizde ve denizcilikte akıl yürütme, kavrama, hızlı düşünme, karar verme çevikliği ve uyum gösterebilme yetisi; en az ve kimi zaman daha da fazla, fiziki dayanıklılık ve çeviklik kadar yaşamsal önemde ve sahip olunması gereken özellikler. Böyle durumlarda kritik olan ortaya çıkan değişime hızlı, yoğun ve sakin bir şekilde uyum gösterebilmek için önceki tecrübelerinizin sizi sel gibi sürükleyerek değil ama iradenizle birleşerek uyumlu sonuç vermesidir. Koşullar ve planlar değiştiğinde hırs, öfke, panik, ihtiras patlamalarını kontrol edememek ve yeni duruma uyumsuzluk, uzun yol seyirlerinde hem teknenin hem de içindekilerin sonunu getirebilir. “Denizde planlar sürekli değişir” klişesi, denizde en geçerli klişedir ve bu gerçekliğe uyum gösteremeyenler için özellikle uzak rotalar, okyanus seyirleri gerçek bir kâbusa dönüşebilir.