Hawai’i’den Maui’ye Hawai’i Adaları seyrimizin ilk ayağı

James Cook’un, öldürüldüğü Kealakekua Koyu’nu ziyaret ederek, Imiloa Hawai’i Astronomi Merkezi’nde yıldızlarla okyanus seyri arasındaki ilişkiyi çözen “ilk denizci astronomlar”ın efsanevi seyir hikâyelerini dinleyerek, adanın yağmur ormanları ve yanardağlarını dolaşarak yaptığımız kültür ve turistik turlarımızdan sonra Hawai’i’den Maui Adası’na seyretmeye karar verdik.

S/Y Storm Bird Hilo, Hawai’i’de demir atmış dinlenirken kuzeybatısından yükselen 1 milyon yaşındaki uyuyan yanardağ Mauna Kea bir yanda, diğer yanda güneyinde ise yedi 700 bin yıldır yanan dünyanın ikinci en büyük yanardağı Mauna Loa’nın ihtişamı, içinde olduğumuz koyda Reeds Bay’de hissediliyordu. Kadim Hawai’i kültürüne göre yanardağ tanrıçası Pele, biri okyanus dibinden 10 bin metre ve deniz seviyesinden 4 bin 207 metreye ulaşan diğeri ise 4 bin 169 metreye uzanan dağların tepelerini kutsamış, aşağıdaki insanlara da güçlü olurken alçakgönüllü olmayı öğretirmiş. Doğrusu, Hawai’i adalarının muhteşem doğası, doğa güçlerinin önünde saygıyla eğilmenin önemini sürekli hatırlatıyor.

BIG ISLAND

Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinden yükselen volkanik dağlarla oluşmuş Hawai’i arşipelinin yerleşime açık sekiz adası var: Hawai’i, Maui, Kaho’olawe, Lana’i, Moloka’i, Oahu, Kaua’i ve Ni’ihau. S/Y Storm Bird ile ilk durağımız, adaların en büyüğü olan Hawai’i (ya da Big Island) kendi başına bir kıta, adeta. Yeryüzünün 13 iklim türünden 11 tanesine rastlanan adada, volkanik beş dağ, dağların yamaçlarında yağmur ormanları, binlerce yıldır akan kızıl lavaların oluşturduğu kaya çölleri, krater gölleri, palmiye koruları, siyah, beyaz, pembe kum sahilleri, şelaleler arasında beş duyusu açık olan insanın doğaya saygı duymaması imkânsız. Devamı Nisan 2017 sayımızda…