Hint Okyanusu’ndan Arap Denizi’ne seyir: Maldivler’den Sokotra’ya

S/Y Storm Bird, Andaman Denizi’nden Hint Okyanusu’na açıldıktan sonra ilk olarak Sri Lanka’nın Galle limanında duraklamış, oradan da Maldivler’in en kuzeyindeki atol Ihavandhippolhu’nun Uligamu Adası’na demir atmış ve böylece Hint Okyanusu’ndaki seyrini de yarılamıştı. Hindistan ve Sri Lanka’nın güneybatısı, Çagos Arşipeli’nin kuzeyinde yer alan Maldivler, Hint Okyanusu’nun kuzeyinden güneyine doğru adeta bir inci kolye şeklinde serpilmiş 1200 kadar mercan kayalıklarından oluşan bir atoller zinciri. S/Y Storm Bird Maldivler’i Hindistan’dan ayıran, yerli adıyla “Maliku Kandu” Boğazı ya da Ekvator’un 8 derece kuzey enleminde yer aldığı için diğer ismiyle “8 Derece Kanalı”nın hemen güneyindeki Uligamu Adası’na demir attığında artık, Hint Okyanusu’nu batıdaki Arap Denizi’ne bağlayan sularda idi. Devamı Ekim 2018 sayımızda…