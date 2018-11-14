Hint Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e seyir; Sokotra’dan Eritre’ye

Pasifik ve Hint okyanuslarını, tropik ve nemli iklimleri arkasında bırakan S/Y Storm Bird, artık Arap Yarımadası ile Afrika’nın kurak ve kavurucu sıcaklarıyla buluşuyor. Rota, Eritre.

Pasifik Okyanusu’nun kuzeydoğusundaki Alaska ve Yukon soğuklarının hâkimiyeti altındaki Salish Denizi’nden güneye ve batıya doğru yelken açmaya başladıktan sonra bazen fırtınalı, bazen sütliman denizleri aşarak Hint Okyanusu’nun batısındaki Sokotra adasına ulaşmıştı S/Y Storm Bird. Pasifik ve Hint okyanuslarını, tropik ve nemli iklimleri arkasında bırakan S/Y Storm Bird, artık Arap Yarımadası ile Afrika’nın kurak ve kavurucu sıcakları ile buluşuyordu. Arap Denizi ile Afrika Boynuzu’nun kuzeydoğusundaki Capo Guardafui Burnu’nun arasında, Aden Körfezi’nin girişinde, uzun zamanlardır derin bir sessizlik içinde olan Sokotra’ya demir atan S/Y Storm Bird bu adada Bab el Mendeb Boğazı’ndan geçip, Kızıldeniz geçişini yapmak üzere hazırlıklarını yaptı. Rota, Eritre idi. Devamı Kasım 2018 sayımızda…