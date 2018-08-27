Langkawi’den Sri Lanka’ya

Güneydoğu Asya sularından Hint Okyanusu’na açılan kapı olarak kabul edilen Andaman Denizi’nden sonra, S/Y Storm Bird’ün rotası Sri Lanka’ya ve yeni bir okyanusa doğru olacaktı.

Malakka Boğazı seyri ertesinde S/Y Storm Bird yeryüzünün en görkemli, en yaşlı ve en derin su kütlesi olan Pasifik Okyanusu’nun kuzeydoğusundan başladığı uzun seyrine artık Hint Okyanusu’nda devam etmek üzere son ayakta Andaman Denizi üzerindeki Langkawi Adası’ndaki Royal Yacht Club Marina’ya bağlanmıştı. Langkawi’de derhal teknenin ufak tefek bakım ihtiyaçları giderilmeye başlanmıştı. Güneydoğu Asya sularından Hint Okyanusu’na açılan kapı olarak kabul edilen Andaman Denizi’nden sonra, S/Y Storm Bird’ün rotası Sri Lanka’ya ve yeni bir okyanusa doğru olacaktı. Devamı Ağustos 2018 sayımızda…