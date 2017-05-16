Moby Dick’in peşinde, Maui’den Lana’i Adası’na

S/Y Storm Bird ile Hilo, Hawai’i’den demir alıp arşipelin ikinci adası Maui’nin Lahaina limanına vardığımızda, bir zamanlar dünyanın balina avcılığı merkezi olan limanda birkaç balina seyir teknesi ve birkaç yelkenli vardı. Sakin limana demirimizi atarken, Lahaina’ya 1843’te Acushnet adlı balina avcısı gemisiyle gelip “Moby Dick -Beyaz Balina” adlı deniz destanını bizlere servet olarak bırakmış Herman Melville’e selamımızı gönderdik.

Pasifik Okyanusu’nda balina avcısı Essex gemisinin, 1820 yılında bir ispermeçet balinasının saldırması sonucunda batması olayından esinlenerek kaleme aldığı Moby Dick adlı eserini, yazar Lahaina’ya geldikten sonra yazmış. Balina avcısı gemide yaşadıklarının da etkisiyle romanında şöyle der Melville: “Yıllar yılı, balina gemisi, dünyanın en uzak en bilinmez köşelerini yoklayan bir öncü olmuştur. Haritalarda adı geçmeyen öyle denizlere, öyle adalara gitmiştir ki, hiçbir Cook, hiçbir Vancouver uğramamıştır oralara. Eğer şimdi Amerika’nın Avrupa’nın donanmaları, eskiden belalı sayılan sularda rahat rahat dolaşabiliyorsa, balinacıların şanına şerefine toplar atsınlar, çünkü onlarla vahşiler arasını bulan, onlara ilk yol gösteren balinacılar olmuştur… Çünkü bu kaptanlar, yalın güçleriyle, hiç kimseden yardım görmeden, köpekbalıklarıyla dolu, dinsiz, imansız sularda, en hızlı mızrakların yağdığı bilinmez adaların kıyılarında, şimdiye dek görülmedik, aklın alamayacağı belalarla cenkleşmişlerdir.” Devamı Mayıs 2017 sayımızda…