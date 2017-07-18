Moloka’i’den Honolulu, Oahu’ya

Pasifik Okyanusu’na demir atmış Hawai’i Arşipeli’nin (takımadalarının) sessiz ve dingin adaları Lana’i ve Moloka’i’den sonra S/Y Storm Bird ile rotamız Oahu Adası’nın Honolulu Limanı oldu. Honolulu, Hawai’i denince aklımıza gelen tropik güzelliklerin kartpostal üzerindeki

özeti adeta…

waikiki kumsalı, okyanus dalgalarının sabırlı ve inatçı sörfçüleri, solmayan güneşi, gökkuşağı ve gökyüzü açık ve mavi renkte iken yağabildiği için yerlilerin “akan güneş” dedikleri yağmur geçişleri ve havada hep bir has, mis tropik çiçek kokusu.. Kısa zamanda anladık ki, güneş sanki burada hiç batmazmış gibi salınır, ay da hep dolunaymış gibi ışır, güneş ile ay hiç fark ettirmeden zaman çemberini döndürürler. Takvimsel zamanın içinde kaybolunursa eğer, eski Polinezyalı denizcilerin okyanusta yönlerini tayin etmek ve Hawai’i adalarını bulmak için yaptığı gibi, Samanyolu galaksisinin yanındaki ve sadece belli güney enlemlerinden görülebilen Güney Haçı (Southern Cross-Crux) yıldız kümesine bakılabilir. Sanki gök kubbe, okyanus, zaman ve insan arasındaki bağ burada daha kolay kavranır.

Honolulu, Hawai’i yerli dilinde “sakin, korunaklı liman” anlamına geliyormuş. Kuzey Pasifik Okyanusu’na serpiştirilmiş Hawai’i adalarının en sakini Moloka’i ile Oahu Adası’nın sakin limanı Honolulu arasındaki Kaiwi Kanalı ise, arşipelin en hırçın kanallarından biri olarak kabul ediliyor. Okyanustan esen ticaret rüzgârları Hawai’i adaları ve adalardaki volkanik dağlar arasından inip kanallara sıkışınca, bu kanallardan geçiş çok zorlu olabiliyor. Hawai’ililere göre adalar arasındaki kanallardan en tehlikelileri, Pasifik Okyanusu’na açılan kanallar. Kaiwi Kanalı da bunlardan biri. Okyanusta esen 20 knot rüzgâr Kaiwi Kanalı’na girdiğinde huni etkisiyle 30-35 knot rüzgâra çıkıp, kanal dalgalarını da 7-8 metreye yükseltebiliyor. Yüzyıllardır bu kanaldaki zor seyirler sonucu hayatını kaybedenlerin kemiklerinin karaya vurması sebebiyle yerlilerin kanala “Kaiwi” yani, “Kemik Kanalı” adını vermiş olmaları boşuna olmasa gerek. Devamı Temmuz 2017 sayısında…