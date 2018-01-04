Okyanusya’dan Filipin Denizi’ne Palau’dan Samal Adası’na

Kuzey Pasifik’teki son rotamız, dünyanın en derin üçüncü çukuru olan 10.540 metre derinliğindeki Filipinler Çukuru üzerinden Mindanao Adası’na doğru idi. Artık büyük ve derin Okyanusya’yı arkamızda bırakıyor, sınır olarak kabul edilen Palau’dan sonra Filipin Denizi’ne giriyorduk.

S/Y Storm Bird ile doğudan batıya Kuzey Pasifik okyanus geçişimizde dünyanın en derin suları Mariana ve Palau Çukurları üzerinde seyredip Karolin Adaları’nın en batısındaki Palau’ya demir attığımızda binlerce deniz milini dümen suyumuzda bırakmıştık. Dünyanın en büyük okyanusunda uzun seyirler sonrasında ‘binlerce’ diye ifade edilen mesafeleri artık kanıksamaya başladığımızdan ve zaman içinde her türlü ölçüye verilen anlam da değiştiği için; karaya varıldığında tekrar kara ölçülerine uyum sağlamak ihtiyacı doğabiliyor. Nitekim, Palau’da Royal Belau Yat Kulübü’nün duvarda asılı haritasına baktığımızda da; kuzeybatımızda Şangay, Çin’e 1603 deniz mili, kuzeyimizde Tokyo, Japonya’ya 1719 deniz mili, kuzeydoğumuzda Guam Adası’na 709 deniz mili mesafede olduğumuzu görmüş ve kendimizi artık Asya kıtasına göre konumlandırmaya başlamıştık. Doğuda Amerika kıtasından, batıda Asya kıtasına doğru uzanışımız, kuzeybatı Kanada’nın Vancouver Adası’ndan başlayan seyrimiz, bu seferki Palau-Filipinler ayağı ile yeni bir safhaya geçiyordu. Kuzey Pasifik’teki son rotamız dünyanın en derin üçüncü çukuru olan 10.540 metre derinliğindeki Filipinler Çukuru üzerinden Mindanao Adası’na doğru idi ve artık büyük ve derin Okyanusya’yı arkamızda bırakıyor, sınır olarak kabul edilen Palau’dan sonra Filipin Denizi’ne giriyorduk. Devamı Ocak 2018 sayımızda.