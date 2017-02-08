Salish Denizi’nden Pasifik Okyanusu’na

41 feet’lik S/Y Storm Bird ile Kanada Vancouver’dan Pasifik Okyanusu’na yelken açan Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, yol arkadaşı Ahmet N. Davran ile birlikte üç yıldır denizlerde. Hedefleri ise Ege Denizi’ne ulaşmak… Şu an Malezya Johor’da Puteri Harbour’a demir atan Bostanoğlu bundan böyle her ay seyahatlerinin ilginç duraklarını ve yaşadıklarını Yacht Türkiye okurlarıyla paylaşacak…

Dağların ve ormanların, adeta doğanın temsilcisi gibi dik durdukları, Kuzeybatı Kanada ve Amerika’nın sularının birleştiği yerde S/Y Storm Bird bizi bekliyordu. Okyanusların en büyüğü Pasifik Okyanusu üzerinden Ege Denizi’ne seyrimiz 2012 yılında buradan, Salish Denizi’nden başladı. Kanada’nın Vancouver Adası yaklaşık 460 kilometre uzunluğu ile batısındaki Pasifik Okyanusu’na bir duvar gibi set çekiyor. Derin okyanus sularından yükselen 2 bin 200 metreye varan dik yamaçlar ile okyanusa sırtını dönmüş dağlar, karayı korurcasına sıralanmışlar.

Adanın batısındaki sarp fiyortların üzerinden dökülen akarsular ile adanın doğusunda küçük körfezler, koylar, doğal barınaklar oluşmuş. Bu yüzden, Georgia, Juan de Fuca, Puget Sound boğaz ve kanallarını kapsayan Salish Denizi üzerine serpilmiş olan adalar, Pasifik Okyanusu’nun fırtınalarından uzak, nispeten korunaklı olduğu için de tekne ile dolaşmak için gözde bir bölge. Adını Kuzeybatı Kanada ve Amerika’nın yerli, Kızılderili halklarından alan Salish Denizi’ndeki Arşipel içinde Kanada’ya ait yaklaşık 200 kadar ada (Gulf Islands) ve ABD’ye ait 170 civarında ada (San Juan Islands) bulunmakta. Tayvan’ın doğu kıyılarından başlayıp Japonya’nın kıyılarını izleyerek kuzeydoğu Pasifiğe akan Kurosio sıcak şu akıntısı (Kara Akıntı da deniyor) ve yumuşak iklimin de etkisiyle oluşan Britanya Kolumbiyası ılıman yağmur ormanları ile Pasifik Okyanusu arasındaki Salish Denizi, “sular labirenti” olarak da adlandırılıyor. Devamı Ocak 2017 sayımızda…