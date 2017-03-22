San Francisco’dan Hawai’i’ye Aloha!

Efsanenin “Altın Şehri”-“El Dorado”yu arayan kâşiflerin, maceracıların ve geçmişin izlerini sürerek bir yandan S/Y Storm Bird’ü Hawai’i seyrine hazırlarken, bir yandan da Kaliforniya’nın El Dorado Hills, Monterey, Santa Cruz, Half Moon Bay, Napa, Sonoma dolaylarını dolaştık, Big Sur kıyısından Pasifik Okyanusu’na selamımızı yolladık.

Pasifik Okyanusu’nun üzerinden yuvarlanıp San Francisco Körfezi’ne ulaşan soğuk hava Kaliforniya topraklarının sıcak karşılamasıyla buluştuğunda, yaz sabahları Golden Gate Köprüsü ile birlikte nerdeyse tüm şehri bir sis bulutu kaplar. Öğleden sonra çıkan rüzgâr bu örtüyü temizleyene kadar San Francisco üzerinde hâkimiyet kurabilen tek güç, galiba bu sistir. İnsana ele geçirilmesi, zapt edilmesi zor; her türlü özgürlükçü akım rüzgârlarının devamlı estiği havasını her şeye rağmen, hâlâ hissettiren bir şehirdir San Francisco.

S/Y Storm Bird ile Vancouver, Kanada’dan yaptığımız seyir sonrasında San Francisco Körfezi’nde bağlanmak üzere seçtiğimiz yer Oakland oldu. Körfezin ilkbahar ve yaz mevsiminde kışı aratmayan sis ve rüzgâr muhalefetinden uzak, şehrin cazibesine yeterince yakın olması ve S/Y Storm Bird’ün bakım ve ihtiyaçlarını kolayca giderebileceğimiz adreslere mesafesi bakımından, bu kararımızın çok isabetli olduğunu zaman içinde gördük. Kano, kayak ve yelken okullarının yanı başında Jack London Square Marina’ya bağlandık. Devamı Mart 2017 sayımızda…