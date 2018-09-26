Sri Lanka’dan Maldivler’e

S/Y Storm Bird yelkenlerini rüzgârla doldurup binlerce deniz milini batıya doğru aşarak, son ayakta Bengal Körfezi’ni geçip Galle Körfezi’nden içeri süzülüp Akdeniz’in doğusu, Levant’ın en eski ticari limanlarından olan Galle Limanı’na bağlandığında artık Hindistan’ın güneyinde, Sri Lanka’da idi.

Ahmet, S/Y Storm Bird ile ilk kez baş başa seyir yapmak üzere Andaman Denizi’nden Hint Okyanusu’na açılmış, rahat geçen sekiz günlük seyrin ardından Kızıldeniz geçişine hazırlanmak üzere Galle’de dinlenmeye çekilmişti. S/Y Storm Bird’ün Hint Okyanusu’nda bağlandığı ilk liman olan Galle Limanı, çok eski tarihlerden beri Hint Okyanusu’nda önemli bir konuma sahip olagelmiş. Bugün de değişik sebeplerden dolayı da olsa bu konumunu sürdürüyor olmalı ki, liman Sri Lanka Donanması’nın sıkı kontrolü altında. Galle’deki bir acentenin aracılığı olmaksızın limana giriş, çıkış mümkün olmadığı gibi, limana girişin yapılabilmesi için teknenin ve içindekilerin önce askeri kontrolden geçmeleri gerekiyor. Devamı Eylül 2018 sayımızda.