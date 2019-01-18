Suakin’den Port Ghalib’e

Sokotra Adası’ndan demir alıp Bab el Mendeb Boğazı’ndan Kızıldeniz’e giriş yapan S/Y Storm Bird, güneyden kuzeye seyrinin ilk ayağında Eritre’nin Massawa Limanı, ikinci ayakta ise Sudan’ın Suakin Adası’na bağlanmış ve Kızıldeniz’i artık yarılamıştı. Sıra, Kızıldeniz’in kıyılarını çerçeveleyen dağların arkasındaki çöllerden esip gelen kum ve toz rüzgârları ile kuzeyli rüzgârların hakimiyetinin başladığı Kuzey Kızıldeniz’e ve Mısır’ın Port Ghalib Limanı ayağına gelmişti.

Uzak rotalar seyrine, yelkenlerini Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’nun soğuk denizlerinden, Vancouver Adası’ndaki fiyort vadilerinden esen kış rüzgârları, “squamish” rüzgârları ile doldurarak başlayan S/Y Storm Bird; şimdi Sudan’ın, Arapçada “patlayan” anlamına gelen “habub” yani, şiddetli kum fırtınaları ile Mısır’ın, elli gün sürebilen ve Arapçada “elli” anlamına gelen “hamsin” toz fırtınaları diyarındaydı. Kızıldeniz seyrine Türkiye’deki annemin rahatsızlığı dolayısı ile tekneye dönemem nedeniyle tek başına devam eden Ahmet; Suakin’e bağlanıp, dinlenip, önceden haberleştiğimiz acente Muhammed ile mazot alışverişini yaptıktan sonra; Sokotra’da beraber olduğu ve kuzeye birbirleri ile iletişimde olarak yükseldikleri diğer iki tekneye de Suakin’de adeta ev sahipliği yaptı. Suakin Adası’ndaki yıkık dökük “tarihi” binaların restorasyonunu yapan ve Türkiye’den oraya giden Türk yetkililerin Ahmet’i bir akşam yemeğine davet etmesi üzerine, Ahmet de Türk misafirperverliğinin doğal gereği olarak diğer iki teknedeki arkadaşları da davete katarak, onlara bir Türk yemekleri ziyafeti çekilmesine aracı oldu. Devamı Ocak 2019 sayımızda…