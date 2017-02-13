Vancouver’dan San Francisco’ya…

Kâh sörf yaparak, kâh orsa alabanda eğlenerek Washington, Oregon, Kuzey Kaliforniya kıyılarını açıktan seyrederek geçtiğimiz bu uzun ve uzayan ayaktan sonra sisler içinde Golden Gate Köprüsü’nü görmek doğrusu, kötü bir rüyadan uyanmak gibiydi. Seyir kitaplarından okuduğumuz ve bu seyri yapanlardan dinlediğimiz “zorlu seyir” hikâyelerine katkıda bulunabilecek tecrübeler yaşadık.

Pasifik Okyanusu’nun kuzeydoğusundaki kolu olan Salish Denizi ve bölgesinde sonbahardan ilkbahara süren hazırlıklarımızı yapıp, San Francisco seyrine çıktığımızda takvim 2013 Mayıs ayını gösteriyordu. Alaska ve Yukon’un soğuk havasının hâkim olduğu sulardan ayrılıp Kaliforniya’nın güneşine doğru seyretmek, artık epeydir çok cazip gelmeye başlamıştı. Vancouver, Bellingham, Seattle, Victoria çemberi içinde hem denizde hem karada keyifli bir hazırlık süreci geçirmiştik ama artık S/Y Storm Bird ile uzun seyirleri yaşamanın zamanı da gelmişti. Devamı Yacht Türkiye Şubat 2017 sayısında…