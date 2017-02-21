SARIYER DENİZCİLEŞME MERKEZİ Türkiye’de bir ilk

Türk insanı çocukluktan itibaren denizciliğe teşvik edilmeli, deniz korkusunu sevgiye ve tutkuya dönüştürmek için devlet desteği ile yüzme öğretilmeli; Türkiye genelinde ilköğretim çağından itibaren okullarda denizcilik bilinci aşılanmasına yönelik müfredat düzenlemesi yapılmalı, su sporları ve yelkencilik faaliyetleri geliştirilmelidir.

2015 yılında Kırmızıkedi Yayınevi’nden çıkardığım “Mavi Uygarlık: Türkiye Denizcileşmelidir” isimli kitabımda vurgu yaptığım bu paragrafı hayata geçirmek için, Türkiye çapında “Denizcileşme Merkezleri” kurulması gerektiğinin altını çizmiştim. Bu güzel deniz ülkesinde binlerce dernek, vakıf, birlik vb. olmasına rağmen Türk çocuklarının denizcileşmesine yönelik herhangi bir sivil toplum örgütü maalesef yok. Yelken, yüzme, kürek kulüpleri ile izcilik faaliyetleri denizcileşmeye destek olmakla birlikte, bütüncül çerçevede denizcilik kültürünün özellikle alt gelir seviyesindeki aile çocuklarına verilmesinde etkin rol oynamıyor. Ülkemizde her sene bine yakın genç ve çocuk yüzme bilmediğinden boğularak ölüyor. Geçtim Anadolu’yu, İstanbul’da milyonlarca çocuk, değil hayatında bir kez gemiye binmek, denizi görmeden yaşayabiliyor. Özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelerin çocuk ve gençlerini hedef alarak onları denizle buluşturmamız ve temel denizcilik kültürünü aktarmamız gerekiyor.

İşte bu vizyon paralelinde Sarıyer Belediyesi ile müştereken “Sarıyer Denizcileşme Merkezi” projesini başlattık. Denizcilik kültürünü çocuk ve gençlere aktarmak ve yaygınlaştırmak için uygulama ve eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak verileceği “Denizcileşme Merkezi” 9 Aralık 2016 günü imzalanan bir protokol ile kuruldu.

DÖRT HAFTALIK EĞİTİM

Böylece kurucu direktörlüğünü yaptığım “Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu’nun (KÜDENFOR)” danışmalığında, Sarıyer Belediyesi ve Tüm Denizciler Derneğinin işbirliği ve eşgüdümü içinde Sarıyer Denizcileşme Merkezi (SDM) projesi hayata geçirildi. Gelecekte tüm kıyı şeridimize yayılmasını hedeflediğimiz bu projenin özü aslında dört haftalık süratli denizcileşmeye yönelik; üç haftası pratik, bir haftası teorik eğitim zincirinden oluşuyor. Önce bir hafta temel yüzme eğitimi. Sonra bir hafta temel kürek ve bir hafta yelken eğitimi. Kursun son haftası ise deniz çevresi ile deniz kültürüne yönelik konferanslar ve gemi/müze gezilerinden oluşuyor. Sarıyer Denizcileşme Merkezi bu noktada, “Geleneksel Kürekçilik” akımı başlatmaya da hazırlanıyor. Belki de İstanbul Boğazı’nda binler, kürek çekiyor; yelken açıyor olacak. Ülkemizde, yine pek bilinmedik bir hobi olarak karşımıza çıkan gemi modelciliği de SDM’nin ilgi alanında olacak. Kurulacak gemi modelciliği atölyesinde ücretsiz gemi model kursları verilecek.

ÜLKE ÇAPINDA GENİŞLETMELİYİZ

Sarıyer Belediyesi Denizcileşme Merkezi’nin temelleri tamamı gönüllü olarak denizcilik okullarında okuyan gençler tarafından13 Nisan 2016 tarihinde atıldı. Sarıyer Belediyesi’nin Büyükdere’de SDM’ye yer tahsis etmesi, Belediyeye ait kapalı yüzme havuzunda yaz döneminde eğitimler için zaman ve yer tahsisinde bulunması, ayrıca kano, can yeleği, kurtarma botu tahsisatı ile iskele inşa ettirmesi çalışmaları hızlandırdı. Son olarak Deniz Kuvvetlerimizin aynı anda 12 gencin temel kürek ve yelken eğitimi görebileceği beş çifte yelkenli filika hibesinde bulunması SDM olanaklarını genişletti.

Bu periyotta, SDM’nin resmen açılmamış olmasına rağmen tamamen gönüllü temelde büyük gayretler ile 600’ü aşkın çocuk ve genç kürek kültürü ile buluşturuldu. Temel kürek uygulamaları yapıldı. “Denizde Can ve Çevre Emniyeti” kapsamında denizde acil durum senaryoları uygulandı, tatbikatlar yapıldı. Sarıyer açıklarında, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer’in denizci gençleri kanoları ile gündüz ve gece Sarıyer’e denizden bakmanın güzelliği ile buluştu. Çeşitli organizasyon ve çalışmalara ev sahipliği yapıldı. Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği 2016 Yaz Spor Okulları’nın yüzme branşında 1000 kursiyere, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri verildi. Empatik Kürek Projesi kapsamında, Sarıyer’den Su Ada’ya kürek çekildi. Engelli gençlerin, Su Ada etrafında kürek çekmesi sağlandı.

Değerli Yacht Dergisi okurları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye’nin aydınlanmasına ve denizcileşmesine ışık tutacak bu projeyi ülke çapında genişletmeliyiz. Söz konusu projeye her şekilde katkı sağlamak isteyenlerin benimle temasa geçmelerini arz/rica eder bu vesile ile sevgi ve saygılar sunarım.☸